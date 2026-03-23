طقس غائم جزئيا غدا مع سقوط أمطار

أبوظبي في 23 مارس / وام / توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا غائماً جزئياً إلى غائم يتخللها بعض السحب الركامية، مع سقوط أمطار مختلفة الشدة على أغلب مناطق الدولة.

وأوضح المركز في بيانه اليومي أن الرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة ونشطة إلى قوية أحياناً مع السحب مثيرة للغبار والأتربة وتدني مدى الرؤية الأفقية، وحركتها شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية، وسرعتها / 10 إلى 25 تصل إلى 45 كم/س.

ويكون الموج في الخليج العربي خفيفا إلى متوسط الموج، يضطرب أحياناً مع السحب، ويحدث المد الأول عند الساعة 17:10، والمد الثاني عند 04:29، والجزرالأول عند الساعة 10:47، والجزر الثاني عند الساعة 21:48 .

وفي بحر عمان يكون الموج خفيفا إلى متوسط الموج، يضطرب أحياناً مع السحب، ويحدث المد الأول عند الساعه 14:10، والمد الثاني عند الساعة 00:52. والجزر الأول عند الساعة 19:39.

وفي ما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا:

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبو ظبي 27 19 90 45

دبي 26 19 80 40

الشارقة 26 20 90 45

عجمان 26 21 90 40

أم القيوين 26 20 90 50

رأس الخيمة 26 19 90 50

الفجيرة 26 19 90 45

العـين 24 17 90 40

ليوا 29 18 90 40

الرويس 26 20 90 50

السلع 25 20 90 45

دلـمـا 25 21 90 40

طنب الكبرى 25 19 90 50

طنب الصغرى 25 19 90 50