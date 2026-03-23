1670 سباحاً وسباحة في بطولة دبي الدولية للألعاب المائية أبريل المقبل

دبي في 23 مارس / وام / أعلنت اللجنة المنظمة لبطولة دبي الدولية للألعاب المائية (DIAC)، تسجيل مشاركة 1670 سباحا وسباحة يمثلون أكثر من 100 جنسية، وما يزيد على 80 ناديا وأكاديمية من مختلف دول العالم، وذلك عقب إغلاق باب التسجيل للمشاركة في الحدث.

وتقام منافسات البطولة بتنظيم اتحاد الإمارات للرياضات المائية، وبالتعاون مع مجلس دبي الرياضي ومجمع حمدان الرياضي، خلال الفترة من 2 إلى 6 أبريل المقبل.

وبحسب اللجنة المنظمة، تشهد البطولة إطلاق برنامج الأرقام القياسية للبطولة لأول مرة، حيث سيتم تسجيل أرقام رسمية في سباقات 50 و100 متر لمختلف أنواع السباحة، مع تقديم جوائز مالية وشهادات معتمدة للسباحين الذين ينجحون في تحطيم هذه الأرقام.

وحرصت اللجنة المنظمة على إعداد جميع الجوانب التنظيمية والفنية لضمان خروج البطولة بصورة متميزة، خاصة في ظل الأعداد الكبيرة من المشاركين، والتي تعكس التطور المتواصل للبطولة وتحولها إلى منصة عالمية لاستقطاب نخبة السباحين واكتشاف المواهب.

وتحظى البطولة باعتماد رسمي من الاتحاد الدولي للرياضات المائية، ما يمنح نتائجها صفة الاعتراف الدولي، ويعزز من أهميتها كإحدى المحطات المؤهلة للبطولات الكبرى، وعلى رأسها أولمبياد الشباب – داكار 2026.