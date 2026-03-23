أمطار الخير تعم الدولة.. تفاوت في الغزارة مصحوب بالبرد والرعد حتى مساء اليوم

أبوظبي في 23 مارس/ وام / شهدت مناطق متفرقة من الدولة، اليوم "الإثنين" وحتى الساعة الثامنة مساءً، هطول أمطار الخير تفاوت شدتها، بين الغزيرة والمصحوبة بحبات البرد، وصولاً إلى المتوسطة والخفيفة، وشملت عدداً واسعاً من المدن والمناطق في مختلف أنحاء الدولة.

وقال المركز الوطني للأرصاد، في بيان له، أن أمطاراً غزيرة مصحوبة بحبات برد سُجلت على منطقتي السيجي وثوبان في الفجيرة، فيما شهد طريق الفاية في أبوظبي أمطاراً غزيرة ترافقت مع حبات برد صغيرة.

كما هطلت أمطار غزيرة مصحوبة بالبرق والرعد على عدد من مناطق أبوظبي، شملت الحديريات، والبطين، وكورنيش أبوظبي، والرحبة، والوثبة، والعجبان، ومطار زايد الدولي، ومطار البطين، إضافة إلى مطار العين الدولي وسويحان في العين.

وامتدت الحالة إلى إمارة دبي لتشمل مطار دبي الدولي ومطار آل مكتوم الدولي، إلى جانب مطاري رأس الخيمة الدولي والفجيرة الدولي.

وفي مناطق أخرى، سُجلت أمطار غزيرة على رأس غميس، والغويفات، وجزيرة الفزعية، والسلع، وسبخة مطي، وحرس حدود الجزيرة، وبراكه، والحمرا، والعايف، ويو النظرة، ويو الغدر، والرويس، ومجبل الطوي، والوهيدة، وجبل الظنه، وجسيورة في منطقة الظفرة.

كما طالت الأمطار مدينة خليفة والباهية في أبوظبي، وجزر مكاسب والياسات وصير بني ياس وقرنين وأبو الأبيض ودلما، إضافة إلى رماح، والخزنة، وأبو سمرة، والقوع، وزاخر، والمقام، والمويجعي في العين.

وشملت أيضاً دبي مارينا، والورقاء، ومردف في دبي، والمدينة الجامعية في الشارقة، ومشيرف، والحميدية، والزوراء، والروضة، والجرف في عجمان، ومهذب والسرة في أم القيوين، إلى جانب دبا والبليدة في الفجيرة.

كما شهدت مناطق شرق ليوا وتييد في الظفرة أمطاراً متوسطة إلى غزيرة، إضافة إلى مدينة محمد بن زايد في أبوظبي، وجزر زيركو وأرزنة، وحقل أم الشيف وأم الدلخ، وجزيرة زاكوم.

كما هطلت أمطار متوسطة على رأس مشيرب في الظفرة، وند الشبا في دبي، وشوكة ووادي العيم في رأس الخيمة، إلى جانب الرماني والحنية في الفجيرة، والمنامة في عجمان.

وتراوحت شدة الأمطار بين الخفيفة والمتوسطة في بدع المطاوعه، وبينونة، وطريف في الظفرة، ومشيرف في أبوظبي، وجزيرة الأريام.

فيما شهدت مناطق طرفة، وجنوب عصب، وجنوب غياثي، وبو حصا، وحبشان، وبو حمرا، ومدينة زايد، وحميم في الظفرة، أمطاراً خفيفة، إضافة إلى الخضيرة في أبوظبي، وعشارج وزعبة في العين، ودبا الحصن في الشارقة، وضاية في رأس الخيمة، وحتا في دبي، وجزيرة صير بونعير.