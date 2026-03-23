دائرة الخدمات العامة في رأس الخيمة تعلن جاهزيتها الكاملة للمنخفض الجوي المقبل

رأس الخيمة في 23 مارس/ وام / أعلنت دائرة الخدمات العامة في رأس الخيمة، عن جاهزيتها الكاملة للتعامل مع المنخفض الجوي المقبل، حيث بلغت جاهزية أصول مياه الأمطار نسبة 100% في إطار تفعيل خطة الاستجابة الإعلامية.

كما تم توفير 340 من المعدات والآليات الخفيفة والثقيلة، إلى جانب فرق العمل الميدانية، حيث تم تجهيز 32 فريقاً ميدانيا يتكون من 548 موظفاً من المهندسين والكوادر الفنية المتخصصة والمشرفين والعمال والسائقين.

كما تم تحديد 12 موقع تمركز للفرق الميدانية على مستوى الإمارة، وذلك لضمان سرعة الاستجابة والتعامل الفوري مع أي بلاغات أو حالات طارئة.