الإمارات تُدين بشدة استهداف مستشفى في شرق دارفور

أبوظبي في 23 مارس/ وام / أدانت دولة الإمارات واستنكرت بشدة استهداف سلطة بورتسودان مستشفى في شرق دارفور، والذي أسفر عن وفاة وإصابة العشرات من الأشخاص، مما يُعد انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني.

وأكدت وزارة الخارجية، في بيان لها، على رفض دولة الإمارات القاطع لاستهداف المدنيين والمؤسسات المدنية، وعلى ضرورة حماية المرافق والمؤسسات الطبية والعاملين في القطاع الصحي، مشددة على ضرورة ألا يكونوا هدفاً للصراع.

وجدّدت الوزارة التأكيد على موقف دولة الإمارات الثابت والداعي إلى الوقف الفوري وغير المشروط لإطلاق النار، ووقف الاقتتال، وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية العاجلة دون عوائق، وعملية انتقالية جادة بقيادة حكومة مدنية شاملة ومستقلة بالكامل عن طرفي النزاع والجماعات المتطرفة، كما دعت الوزارة مجلس الأمن إلى اتخاذ كافة التدابير اللازمة لضمان الامتثال الكامل من جانب الأطراف المتحاربة.

وأعربت الوزارة عن تعازيها ومواساتها للشعب السوداني الشقيق ولأهالي الضحايا، متمنية الشفاء العاجل لجميع المصابين.