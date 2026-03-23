ختامي المرموم .. "غاغه" تتوج بكأس الحقاقة المفتوح و"ناهض" ينتزع بندقية الجعدان

دبي في 23 مارس/ وام / شهد ميدان المرموم اليوم منافسات سن الحقاقة لهجن أبناء القبائل ضمن مهرجان ختامي المرموم 2026، وسط مشاركة محلية وخليجية واسعة، حيث بلغ عدد المطايا المشاركة في التحديات الصباحية والمسائية 2073 مطية، تنافست على مدار أشواط اليوم، فيما أقيمت في الفترة المسائية 20 شوطاً تصدرتها أشواط الرموز الأربعة للحقاقة المفتوح والإنتاج.

وتمكنت "غاغه" لـ راشد محمد علي راشد العبار الفلاسي من التتويج بكأس الحقاقة البكار المفتوح والجائزة المالية وقدرها مليون درهم، بعد أن أنهت مسافة الشوط في زمن بلغ 6:15:9 دقيقة.

ونجح "ناهض" لـ عايض رفعان عايض القحطاني في الظفر ببندقية الحقاقة الجعدان المفتوح وجائزتها المالية 800 ألف درهم، مسجلاً توقيتاً قدره 6:12:5 دقيقة كأفضل توقيت في الاشواط المسائية التي أقيمت في أجواء ماطرة.

وفي أشواط الإنتاج، أهدت "خيره" مالكها جابر محمد جابر المري كأس الحقاقة البكار للإنتاج والجائزة المالية البالغة مليون درهم، بعدما سجلت توقيتاً بلغ 6:15:3 دقيقة.

وانتزع "مهستر" لـ عبيد حميد حمد الدرعي بندقية الحقاقة الجعدان للإنتاج وجائزتها المالية 800 ألف درهم، بعد أن قطع المسافة في زمن بلغ 6:14:0 دقيقة.

وضمن سباقات سن الحقايق لهجن أبناء القبائل التي أقيمت صباح اليوم من خلال 26 شوطاً لمسافة 4 كيلومترات، حيث خصصت الأشواط الستة عشر الأولى لهجن الإنتاج، اقتنصت "مرفوقه" لـ سعيد حمد قناص العامري ناموس الشوط الأول للحقاقة البكار الإنتاج بتوقيت بلغ 5:52:4 دقيقة.

وكان ناموس الشوط الثاني للجعدان الإنتاج من نصيب "النايف" لـ غاصب محمد خيله العفاري بزمن قدره 5:53:2 دقيقة، وكسبت "غناه" لـ محمد علي محمد علي نوره صدارة الشوط الثالث للبكار الإنتاج بتوقيت 5:54:4 دقائق.

وفاز "أشقر" لـ حمد مبارك مسلم عثعيث العامري بناموس الشوط الرابع للجعدان الإنتاج مسجلاً 5:51:7 دقيقة، وسجل "الفاتن" لـ محمد الدحبه صقوح العامري أفضل توقيت في الفترة الصباحية بعد فوزه بالشوط الثالث عشر للجعدان الإنتاج، قاطعاً المسافة في زمن بلغ 5:51:2 دقيقة.

وأكد علي سعيد بن سرود، المدير التنفيذي لنادي دبي لسباقات الهجن، أن مهرجان ختامي المرموم 2026 يقام في ظل اهتمام استثنائي ومتابعة حثيثة من سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، مشيراً إلى أن سموه يتابع ملف الحالة الجوية بشكل مباشر ودقيق.

وثمن ابن سرود توجيهات سمو ولي عهد دبي الكريمة بإرسال فرق فنية متخصصة ومهندسين إلى الميدان لمتابعة الأوضاع لحظة بلحظة، والعمل على تجهيز الميدان واتخاذ كافة الاحتياطات اللازمة لضمان سير المنافسات بأفضل صورة ممكنة.

ولفت المدير التنفيذي لنادي دبي لسباقات الهجن، إلى أن إدارة النادي كانت على دراية تامة بتوقعات الحالة الجوية منذ عدة أيام، حيث بدأت فرق العمل ترتيب الأوضاع ميدانياً بشكل مبكر، مبيناً أن السباقات انطلقت، وأقيمت وفق البرنامج المعتمد، مع استمرار عملية الرصد والمراقبة الجوية المتواصلة.