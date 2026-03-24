من بطولات رمضان إلى منافسات العيد/ الرياضة الإماراتية استدامة وتميز

أبوظبي في 24 مارس/ وام/ تشهد الرياضة في دولة الإمارات حراكاً متواصلاً يعكس مكانتها الراسخة جزءا أصيلا من نمط الحياة المجتمعي، حيث تحولت الفعاليات التي انطلقت خلال شهر رمضان المبارك إلى منصات نابضة بالحيوية تجمع كل أفراد الأسرة الإماراتية في أجواء تنافسية وترفيهية، فيما تواصلت هذه الفعاليات في عيد الفطر وبعده، بما يعزز استدامة النشاط ويدعم مفاهيم الترابط الأسري وجودة الحياة، انسجاماً مع توجهات الدولة في ترسيخ القيم الاجتماعية ضمن "عام الأسرة".

وسجلت البطولات الرمضانية حضوراً لافتاً على مستوى المشاركة والتنظيم، عبر سلسلة من الفعاليات التي شملت مختلف إمارات الدولة، من أبرزها بطولة الشيخ منصور بن زايد في الوثبة، وبطولة ند الشبا الرياضية، وكأس منصور بن زايد لكرة القدم، وتحدي حفيت الرياضي في العين، وبطولة الظفرة الرمضانية، وبطولة الألعاب الحكومية في أبوظبي، وبطولة زايد الرياضية، وبطولة نادي الظفرة للرماية، وبطولة عجمان للدوائر الحكومية، إلى جانب العديد من الفعاليات المجتمعية التي أقيمت في الأندية والمجالس الرياضية والمناطق السكنية، ما أتاح مشاركة واسعة من مختلف الفئات العمرية.

وسبق هذه الفعاليات الحدث العالمي الأبرز "ألعاب الماسترز أبوظبي 2026"، الذي شهد خلال الشهر الماضي مشاركة واسعة من كل دول العالم وكذلك من أفراد المجتمع الإماراتي.

وأسهمت البطولات في خلق مساحات تفاعلية تجمع العائلات، سواء عبر المشاركة المباشرة أو الحضور الجماهيري، إذ تحولت الملاعب والميادين الرياضية إلى وجهات يومية للأسر خلال الشهر الفضيل، في مشهد يعكس تزايد الوعي بأهمية الرياضة كأسلوب حياة.

وخلال عيد الفطر، تواصل هذا الزخم من خلال فعاليات رياضية متنوعة أخرى استقطبت الرياضيين بمختلف تخصصاتهم والعائلات، ومنحتهم فرصاً إضافية للاحتفال بروح مختلفة تمتزج فيها المتعة بالنشاط البدني، في وقت أصبحت فيه الرياضة جزءاً لا يتجزأ من مظاهر الاحتفال بالمناسبات الاجتماعية.

وتبرز الرياضة المجتمعية كأحد أهم الأدوات الداعمة للترابط الأسري، مع انتشار سباقات الجري والمشي العائلية، والبطولات المفتوحة، والأنشطة الرياضية في الحدائق العامة والوجهات السياحية، بما يعزز من حضور الأسرة في مختلف المشاهد الرياضية.

وتتواصل المنافسات بعد عيد الفطر من خلال أجندة حافلة بالبطولات المحلية والدولية، من أبرزها كأس نائب رئيس الدولة لألعاب القوى، وكأس دبي العالمي للخيول في دبي، وبطولة مدن العالمية للترايثلون في أبوظبي خلال شهر مارس الجاري، وبطولة الإيروسيرف العالمية في أبوظبي بمشاركة 20 دولة، إلى جانب استمرار منافسات دوري أدنوك للمحترفين، والأدوار الإقصائية لكأس صاحب السمو رئيس الدولة لكرة القدم، بما يعكس تكامل المنظومة الرياضية بين الرياضة الاحترافية والمجتمعية، ويسهم في تحقيق استدامة النشاط الرياضي على مدار العام.

وقال سعيد العاجل، رئيس اتحاد الإمارات للرياضة للجميع، إن النجاحات التي حققتها البطولات الرمضانية تعكس استيعاب وتعزيز مفهوم الرياضة المجتمعية في الدولة، مشيراً إلى أن هذه الفعاليات لم تعد مجرد منافسات، بل تحولت إلى منصات تجمع الأسرة وتعزز من تلاحمه، وتكتشف المواهب وتصنع الأبطال.

وأوضح أن الاستمرارية في تنظيم الأنشطة خلال عيد الفطر وما بعده تمثل خطوة مهمة لترسيخ الرياضة كأسلوب حياة يومي لكافة أفراد المجتمع، لافتاً إلى أن تنوع البطولات يسهم في إتاحة الفرصة لمشاركة أوسع دون الاقتصار على فئات محددة.

من جانبه، أكد مهند العنزي، لاعب منتخب الإمارات ونادي العين السابق، أن الأجواء التي صاحبت البطولات الرمضانية عكست شغف المجتمع الإماراتي بالرياضة، لافتاً إلى أن حضور العائلات ومشاركتها أضفى بعداً إنسانياً واجتماعياً مهماً على هذه الفعاليات، ومنحها قيمة تتجاوز حدود المنافسة.

وأضاف أن استمرار النشاط الرياضي خلال عيد الفطر عزز هذا التوجه، وأكد أن الرياضة أصبحت وسيلة فعالة للتقارب بين أفراد الأسرة ومختلف فئات المجتمع.

من جانبه أوضح عبد الرحمن المنهالي، نائب رئيس نادي أبوظبي لألعاب المضرب، أن المؤسسات الرياضية في الدولة تلعب دوراً محورياً في دعم مفهوم الأسرة من خلال تصميم وتنظيم فعاليات تستهدف جميع أفرادها، مشيراً إلى أن الأندية والمجالس الرياضية والجهات الحكومية تعمل بشكل متكامل لتوفير بيئة جاذبة ومحفزة للمشاركة، بما يعزز حضور الأسرة في المشهد الرياضي، ويكرس الرياضة كأحد أهم عناصر التماسك المجتمعي.