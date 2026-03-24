جامعة عجمان تطلق برنامج دكتوراه الفلسفة في الذكاء الاصطناعي

عجمان في 24 مارس/ وام/ أعلنت جامعة عجمان عن إطلاق برنامج دكتوراه الفلسفة في الذكاء الاصطناعي، وهو برنامج بحثي مكثّف يُطرح بإشراف نخبة من أعضاء الهيئة التدريسية المصنَّفين ضمن أفضل 0.5% و2% من علماء العالم.

وتطرح كلية الهندسة وتكنولوجيا المعلومات، البرنامج وهو برنامج دراسات عليا جديد يُبنى على ريادة الجامعة الراسخة في هذا المجال، إذ حققت الجامعة المرتبة الأولى على مستوى دولة الإمارات في تخصص علم البيانات والذكاء الاصطناعي، وصُنفت ضمن أفضل 51- 100 مؤسسة عالميًا في هذا المجال، وفقًا لتصنيف مؤسسة "كيو إس" العالمي للجامعات حسب التخصص لعام 2025.

ويشرف على طلبة الدكتوراه هيئة تدريسية ذات خبرة دولية، تضم باحثين مصنَّفين ضمن أفضل 2% من علماء العالم وفق تصنيف جامعة ستانفورد، وأفضل 0.5% وفق "ScholarGPS" ، كما سيشارك الطلبة في بيئة بحثية مبتكرة تركز على النشر العلمي، ضمن مختبرات الذكاء الاصطناعي المتقدمة ومركز أبحاث الذكاء الاصطناعي.

وقال الدكتور كريم الصغير، مدير جامعة عجمان، إن الذكاء الاصطناعي يقف في صميم التحول الذي تشهده دولة الإمارات بموجب إستراتيجية الذكاء الاصطناعي 2031، مشيرا إلى أنه مع تقدم الرؤية الوطنية، تتطلب المرحلة المقبلة تعزيز القدرات البحثية والقيادة الفكرية المستدامة.

وأضاف أن الجامعة تقوم من خلال هذا البرنامج، بتأهيل علماء قادرين على توليد معرفة جديدة، وتوجيه السياسات، ودفع عجلة الابتكار في القطاعات الحيوية، لافتا إلى أنه باعتبار الجامعة مؤسسة رائدة في الدولة بمجال الذكاء الاصطناعي وبدعم من هيئة تدريسية معترف بها عالميًا، فإن هذه المبادرة تؤكد التزامها بوضع الإمارات كإحدى الدول الفاعلة في مستقبل الأنظمة الذكية.

يذكر أن جامعة عجمان حاصلة على الاعتماد من هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي في الولايات المتحدة الأمريكية (WSCUC)، كما أن البرنامج حاصل على اعتماد مفوضية الاعتماد الأكاديمي في دولة الإمارات العربية المتحدة، مما يضمن أعلى معايير الجودة الأكاديمية والاعتراف الدولي.

ويستند برنامج الدكتوراه إلى برامج الجامعة القائمة في البكالوريوس والماجستير في الذكاء الاصطناعي، ليشكل مسارًا أكاديميًا متكاملًا داخل المؤسسة نفسها، فيما يعكس البرنامج الأولويات الوطنية والدولية، بما في ذلك الابتكار في الرعاية الصحية، والمدن الذكية، والاستدامة، والأمن السيبراني، والتقنيات المالية، والتحول الرقمي.

ويهدف البرنامج إلى إعداد خريجين قادرين على تولي مواقع قيادية في الأوساط الأكاديمية، والمؤسسات البحثية المتقدمة، والهيئات الحكومية المعنية بالإستراتيجية وصنع السياسات، وقطاع الابتكار الصناعي ذي التأثير الكبير، ليصبحوا قادة فاعلين في تطوير ونشر أنظمة ذكية متقدمة للأجيال المقبلة.