"زايد لأصحاب الهمم" توقع اتفاقية تعاون لتعزيز منظومة الدعم النفسي والأسري

أبوظبي في 24 مارس /وام/ وقّعت هيئة زايد لأصحاب الهمم، إتفاقية تعاون مع مركز هيثم الشريف للتدريب والاستشارات، بهدف توفير جلسات نفسية وأسرية واستشارية لأولياء الأمور والكادر التعليمي، في إطار تعزيز منظومة الدعم النفسي والاجتماعي لأصحاب الهمم وأسرهم.

وقع الاتفاقية سعادة عبدالله عبدالعالي الحميدان، المدير العام للهيئة، وهيثم مصطفى عبد المقصود، الرئيس التنفيذي للمركز.

وتهدف الإتفاقية إلى دعم أولياء الأمور وتمكين الكادر التعليمي من خلال برامج وجلسات متخصصة، وتسهم في تعزيز الصحة النفسية والاستقرار الأسري وتحسين جودة الخدمات المقدمة لأصحاب الهمم، بما يتماشى مع رؤية حكومة أبوظبي 2030 في تحقيق تنمية اجتماعية شاملة ومستدامة.

وستوفر هيئة زايد لأصحاب الهمم، بموجب الاتفاقية، أماكن تنفيذ الورش التدريبية، ومتابعة أداء البرامج المقدمة، إضافة إلى دعوة المركز للمشاركة في الأنشطة والمبادرات المختلفة لدعم أصحاب الهمم، بينما يلتزم المركز بتقديم جلسات نفسية وأسرية واستشارية لأولياء الأمور والكادر التعليمي، إلى جانب تنظيم دورات تدريبية مجانية لموظفي الهيئة.

وأكد سعادة عبدالله عبدالعالي الحميدان، المدير العام لهيئة زايد لأصحاب الهمم، أن تمكين أصحاب الهمم لا يقتصر على الخدمات التعليمية والتأهيلية فحسب، بل يمتد ليشمل بناء منظومة دعم نفسي وأسري متكاملة تُعزز استقرار الأسرة وتدعم دورها المحوري في رحلة التمكين.

وأكد إلتزام الهيئة بتوفير خدمات نوعية ترتقي بجودة الحياة، وتعزز الصحة النفسية لأولياء الأمور والكادر التعليمي، باعتبارهم شركاء أساسيين في مسيرة أصحاب الهمم، مشيراً إلى أن الاستثمار في الدعم النفسي هو استثمار في الاستدامة المجتمعية، وفي بناء بيئة أكثر وعياً واحتواءً وتمكيناً.

من جانبه أكد هيثم مصطفى عبد المقصود، الرئيس التنفيذي لمركز هيثم الشريف للتدريب والاستشارات، أن التعاون مع هيئة زايد لأصحاب الهمم يعكس التزام الجانبين ببناء منظومة دعم نفسي وأسري متكاملة تعزز استقرار الأسرة وتمكن أصحاب الهمم من الاندماج والإنتاج.