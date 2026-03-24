رئيس البرلمان المجري يؤكد تضامن بلاده مع الإمارات إزاء الاعتداءات الإيرانية

أبوظبي في 24 مارس /وام/ تلقى معالي صقر غباش، رئيس المجلس الوطني الاتحادي، رسالة من معالي لاسلو كوفير، رئيس الجمعية الوطنية المجرية، أكد فيها تضامن بلاده الكامل مع دولة الإمارات العربية المتحدة في مواجهة الاعتداءات الإيرانية والتحديات الراهنة.

وأعرب كوفير في رسالته عن إدانته الشديدة للهجمات الإيرانية التي تستهدف الدولة وما تسببه من خسائر، مؤكداً أن هذه الاعتداءات والأعمال اللاإنسانية مرفوضة وتتعارض مع المبادئ الأساسية للقانون الدولي ولا يمكن تبريرها تحت أي ظرف.

وأشار إلى أن المجر تتابع بقلق بالغ التطورات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط، مؤكداً وقوف بلاده إلى جانب دولة الإمارات خلال هذه الظروف ودعمها لكل ما من شأنه تعزيز الأمن والاستقرار.

وثمن رئيس الجمعية الوطنية المجرية، الجهود التي تبذلها الجهات المختصة في دولة الإمارات وما تقدمه من دعم وتعاون لضمان سلامة مواطني بلاده المتواجدين في الدولة.

وأكد متانة وعمق العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين والتي تتجلى في استمرار التعاون والتنسيق المشترك حتى في ظل التحديات الراهنة، مشيراً إلى أن هذه العلاقات كانت محور نقاش خلال زيارة معالي صقر غباش إلى بودابست في نوفمبر 2025.

وأعرب كوفير، عن ثقته في أن الأوضاع ستتجه نحو الاستقرار، وأن المرحلة المقبلة ستتيح مواصلة الحوار والتعاون بين الجانبين بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين.