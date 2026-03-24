إقبال لافت على الدورة الـ17 لجائزة غانم غباش للقصة القصيرة

أبوظبي في 24 مارس / وام / أعلن اتحاد كتّاب وأدباء الإمارات، عن بدء أعمال تقييم المشاركات الواردة إلى جائزة غانم غباش للقصة القصيرة، في دورتها السابعة عشرة لعام 2026، وذلك عقب إغلاق باب التقديم في التاسع من مارس الجاري، وسط إقبال لافت من الكتّاب والموهوبين من أبناء دولة الإمارات.

وباشرت لجنة التحكيم المختصة أعمالها في قراءة وتقييم النصوص المتقدمة ضمن فئتي الجائزة، وفق مجموعة من المعايير الأدبية والنقدية الدقيقة في فئتي القصة القصيرة والمجموعة القصصية.

وأكدت شيخة الجابري، الأمين العام للجائزة ونائبة رئيس مجلس إدارة الاتحاد، أن جائزة جائزة غانم غباش للقصة القصيرة تمثل منصة ثقافية مهمة لدعم الإبداع القصصي في دولة الإمارات، وتشجيع الكتّاب على تطوير تجاربهم السردية وإبراز أصواتهم الأدبية.