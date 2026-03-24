بيت الفن يطلق برنامجاً عائلياً بإكسبو دبي

دبي في 24 مارس /وام/ أطلق بيت الفن، في مدينة إكسبو دبي، برنامج "لقاءات السبت في بيت الفن"، وهو برنامج عائلي رائد يجمع بين الفنون والثقافة والصحة، ويهدف إلى مشاركة الأطفال وعائلاتهم في مزيجٍ مميز من التجارب الإبداعية والتفاعلية والتعليمية.

وقد تم تصميم البرنامج، الذي ينطلق يوم 11 أبريل المقبل كفعالية فنية دورية توفر مساحة مخصصة للعائلات من أجل التواصل عبر تجارب مشتركة تقوم على الاستكشاف والتعبير عن الذات، بالإضافة إلى تنمية فضول الأطفال وبناء ثقتهم ومخيّلتهم.

ويتضمن البرنامج أنشطة وفعاليات تناسب الأطفال من الفئتين العمريتين (4 إلى 7 سنوات) و(8 إلى 12 سنة)، مع مراعاة مراحل التطوّر واهتمامات الأطفال ومستويات تفاعلهم المختلفة.

ويتمّ، من خلال ورش العمل الموجّهة والجلسات التفاعلية والتجارب العملية، تشجيع المشاركين على اختبار أفكار جديدة واكتشاف أساليب مميزة للتعبير وبناء الثقة بالنفس في بيئةٍ داعمةٍ مليئة بدفء العائلة.

ويرتكز برنامج "لقاءات السبت في بيت الفن" على ثلاثة محاوررئيسية هي محور الفن، والذي يتضمن الأنشطة الفنية التي تتيح للأطفال استكشاف المواد والألوان وتقنيات الرسم والتلوين وتنمية التفكير الإبداعي والتعبير عن الذات، ومحور الصحة، والذي يشمل نشاطات رياضية وبدنية يشارك فيها أفراد العائلة كافة في قالب من المرح والمشاركة، وتعتمد على الحركة والتركيز الذهني، والمحور الثالث هو الموسيقى، الذي يوفر عددا من الجلسات وورش العمل الموسيقية للأطفال لتعلم مبادئ الإيقاعات وطبيعة الأنغام والآلات الموسيقية، مع إتاحة الفرصة للمشاركة بتجارب تفاعلية تدعم الاستماع والإبداع والمتعة المشتركة.

وبالإضافة إلى الجلسات وورش العمل، يمكن للعائلات المشاركة في فعالية "لقاء السبت في بيت الفن" استكشاف بيت الفن بشكلٍ واسع، بما في ذلك صالات العرض والمعارض.