قرعة كأس دبي العالمي لسباق الخيل غدا على مضمار ميدان

دبي في 24 مارس /وام/ يحتضن مضمار ميدان بدبي، في الحادية عشرة من صباح يوم غد الأربعاء، مراسم قرعة الشوط الرئيسي للنسخة الـ30 من كأس دبي العالمي 2026، لتحديد بوابات الانطلاق للخيول، تمهيدا لإقامة الأمسية الاستثنائية السبت المقبل، من 9 أشواط، بإجمالي جوائز يبلغ 30.5 مليون دولار، منها 12 مليون دولار للشوط الرئيسي برعاية طيران الإمارات.

ويتم سحب القرعة لشوط كأس دبي العالمي، و4 أشواط أخرى هي "القوز سبرنت" لمسافة 1200 متر "الفئة الأولى"، ودبي جولدن شاهين لمسافة 1200 متر "الفئة الأولى"، ودبي تيرف لمسافة 1800 متر "الفئة الأولى"، ودبي شيماء كلاسيك لمسافة 2410 أمتار "الفئة الأولى".

وأجرت هيئة الإمارات لسباق الخيل أمس قرعة 4 أشواط هي "دبي كحيلة كلاسيك" لمسافة 2000 متر، للخيول العربية الأصيلة "الفئة الأولى"، و"كأس دبي الذهبية"، لمسافة 3200 متر "الفئة الثانية"، و"جودلفين للميل"، لمسافة 1600 متر "الفئة الثانية"، و"ديربي الإمارات" لمسافة 1900 متر "الفئة الثانية".