مهرجان "أثر" ينطلق غدا في أبوظبي ويدعم "وقف أم الإمارات للأيتام"

أبوظبي في 24 مارس /وام/ أعلنت هيئة الأوقاف وإدارة أموال القُصَّر "أوقاف أبوظبي"، عن إطلاق فعاليات مهرجان "أثر"، العائلية النابضة بالحياة التي تجمع زوارها من الأعمار المختلفة ضمن أجواءٍ ترفيهية تظللها قيم الخير والعطاء، وذلك في منارة السعديات بمدينة أبوظبي من 25 إلى 29 مارس 2026، على أن يعود ريع المهرجان لدعم "وقف أم الإمارات للأيتام"، المبادرة التي نظمتها "أوقاف أبوظبي" خلال شهر رمضان المبارك، وجمعت 3.3 مليار درهم.

وسيحظى زوار الحدث بفرصة الاستمتاع بمجموعة من العروض المميزة وتجارب الترفيه وورش العمل الإبداعية، فضلاً عن تسوق المنتجات التي توفرها المتاجر المشاركة، وسيعود ريع تذاكر ونشاطات الحدث لدعم البرامج والمبادرات الوقفية لرعاية الأيتام.

ويقدم المهرجان لزواره أجواءً تحفل بالتفاعل والتواصل الاجتماعي، وتتيح لهم مدّ أيادي الدعم والعطاء للأيتام، وينعقد تزامنا مع "عام الأسرة" بما يعزز أثره الاجتماعي المباشر ويسهم في ترسيخ التماسك والتكاتف الاجتماعي.

وقال سعادة فهد عبدالقادر القاسم، المدير العام لهيئة الأوقاف وإدارة أموال القُصَّر، إن مهرجان "أثر" يمثل نموذجاً متقدّماً للعمل الوقفي المعاصر، وإن الهيئة تحرص من خلاله على تحويل التفاعل المجتمعي والفرح العائلي إلى عطاءٍ مستدام يعود بالنفع المباشر على المجتمع.

وأضاف أن الوقف ليس مجرد دعم آني، بل منظومة متكاملة تضمن استدامة الأثر وتمكين المستفيدين على المدى الطويل، لافتا إلى أن المهرجان يكتسب هذا العام أهمية خاصة لتزامنه مع "عام الأسرة"، بما يعكس التزام أبوظبي الراسخ بتعزيز التماسك الأسري، وترسيخ قيم التكافل والمسؤولية المجتمعية، وإشراك فئات المجتمع المختلفة في مبادرات إنسانية تُحدث فرقاً حقيقياً في حياة الأفراد والأسر.

ودعا أفراد المجتمع إلى زيارة المهرجان للتعبير عن القيم الاجتماعية المتأصلة في مجتمع دولة الإمارات، مشيرا إلى أن كل مساهمة تحدث فارقاً كبيراً وتغرس بذرة الأمل بصناعة المستقبل الذي يستحقه جميع أفراد المجتمعن.

وينطوي مهرجان "أثر" على قيمة اجتماعية ثمينة تعكس فلسفته الإنسانية والتنموية، حيث يؤكد أن كل زيارة للمهرجان تُسهم في تعظيم الدعم وصناعة مستقبل أكثر استقراراً للمجتمع، وأن الترفيه العائلي يمكن أن يكون منصة فاعلة للعطاء والعمل الخيري في آنٍ واحد.

وستستثمر عائدات المهرجان بشكل وقفي مستدام يضمن استمرار دعم المستفيدين لسنوات طويلة، ما يجسّد امتداد روح الخير والعطاء المتأصلة في مجتمع دولة الإمارات، ويترجم رؤية "أوقاف أبوظبي" في إشراك المجتمع وقطاع الأعمال في مبادرات ذات أثر اجتماعي ملموس ومستدام.

ويقدّم مهرجان "أثر" لزواره برنامجاً متكاملاً من الأنشطة الثقافية والتعليمية والترفيهية المصمّمة لكل أفراد الأسرة، إلى جانب منصات داعمة للمشاريع الصغيرة وروّاد الأعمال، بما يسهم في تحفيز الاقتصاد المحلي وتعزيز المشاركة المجتمعية.