بطولة العرب لألعاب القوى "محطة تأهيلية" إلى مونديال أمريكا 2026

تونس في 24 مارس /وام/ يشارك منتخب الإمارات لألعاب القوى، في النسخة الـ21، من البطولة العربية لألعاب القوى للشباب والشابات، المقررة إقامتها في تونس خلال الفترة من 26 إلى 30 أبريل المقبل.

وأعلنت الجامعة التونسية لألعاب القوى، اكتمال الاستعدادات لاستضافة، وأكد الدكتور الطاهر الزارعي، رئيس الجامعة، أن التنسيق مع الاتحاد الدولي لألعاب القوى أسفرعن إدراج البطولة ضمن الروزنامة الدولية، لتكون محطة تأهيلية لبطولة العالم لأقل من 20 عاماً، المقررة صيف 2026 في الولايات المتحدة الأمريكية، ما يمنحها بعداً دولياً إضافياً.

ونوه في بيان له، إلى تشكيل لجنة عليا تضم كفاءات تونسية متخصصة، مع توزيع دقيق للمهام، وعقد سلسلة من الاجتماعات التنسيقية حول الجوانب التنظيمية، لضمان تنظيم بطولة بمستوى تطلعات الأسرة الرياضية العربية.

وكشف عن برامج متزامنة مع الحدث تتضمن دورات تدريبية للحكام والمدربين، في مجالات مكافحة المنشطات، ومنح شهادات معترف بها دولياً للمشاركين، وتسهيل إجراءات التأشيرات في مطار تونس قرطاج الدولي، داعيا إلى مشاركة واسعة من الاتحادات العربية، لتعزيز تطور اللعبة.