طقس غائم جزئياً غدا مع سقوط أمطار مختلفة الشدة

أبوظبي في 24 مارس /وام/ توقع المركز الوطني للأرصاد، أن يكون الطقس غدا غائما جزئياً إلى غائم تتخلله بعض السحب الركامية، مع سقوط أمطار مختلفة الشدة على بعض المناطق، وتميل درجات الحرارة للارتفاع التدريجي، والرياح معتدلة السرعة ونشطة إلى قوية أحياناً خاصة مع السحب، مثيرة للغبار والأتربة ما يؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية.

وقال المركز في بيانه اليومي، إن الرياح ستكون شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية بسرعة /10 إلى 25 تصل إلى 45 كم/س.

وأوضح المركز أن حالة البحر في الخليج العربي ستكون خفيف إلى متوسط الموج، يضطرب أحياناً مع السحب، فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 18:29 والمد الثاني عند 05:12 والجزرالأول عند الساعة 11:50 والجزر الثاني عند الساعة 22:12.

أما في بحر عمان، فيكون البحر خفيف الموج إلى متوسطه، يضطرب أحياناً مع السحب، فيما سيحدث المد الأول عند الساعه 15:15 والمد الثاني عند الساعة 01:41 والجزر الأول عند الساعة 08:19 الجزر الثاني عند الساعة 20:49.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا:

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبو ظبي 28 20 90 45

دبي 27 20 85 45

الشارقة 26 19 85 45

عجمان 26 21 85 40

أم القيوين 26 20 90 50

رأس الخيمة 27 21 90 50

الفجيرة 25 21 90 45

العـين 26 21 85 40

ليوا 28 20 90 35

الرويس 26 22 90 50

السلع 26 22 85 45

دلـمـا 26 23 85 45

طنب الكبرى / الصغرى 26 21 90 50

أبو موسى 25 22 85 50