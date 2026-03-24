مجلس أمناء جامعة الإمارات يستعرض إنجازاتها في الابتكار والبحث العلمي

العين في 24 مارس /وام/ عقد مجلس أمناء جامعة الإمارات العربية المتحدة، اجتماعه الثاني للعام الأكاديمي 2025 و2026 برئاسة معالي زكي أنور نسيبة، حيث ناقش حزمة من المحاور الإستراتيجية التي تعزز مكانة الجامعة كمؤسسة أكاديمية وبحثية رائدة على المستويين الإقليمي والعالمي، وتدعم توجهات الدولة في بناء اقتصاد معرفي قائم على الابتكار والبحث العلمي.

واستعرض المجلس برنامج اليوبيل الذهبي للجامعة، الذي يمتد على مدار عام كامل تحت شعار "إرث عريق ومستقبل واعد"، ويتضمن سلسلة من المبادرات الأكاديمية والثقافية والبحثية التي تركز على مجالات ذات أولوية وطنية، تشمل الذكاء الاصطناعي والاستدامة والأمن الغذائي، وذلك من خلال شراكات إستراتيجية مع مؤسسات محلية ودولية، وصولاً إلى الاحتفال الرسمي في نوفمبر المقبل.

وفي محور الابتكار، اطلع المجلس على الأداء المتقدم للجامعة، حيث حققت المرتبة 67 عالمياً والأولى على مستوى الدولة في عدد براءات الاختراع الأمريكية لعام 2025 وفق تصنيف الأكاديمية الوطنية للمخترعين، لتكون المؤسسة الوحيدة في الدولة ضمن أفضل 100 جامعة عالمياً في هذا التصنيف.

كما سجلت الجامعة أكثر من 365 براءة اختراع في مجالات إستراتيجية تشمل الطاقة المتجددة والعلوم الصحية والمواد المتقدمة، ما يعكس قوة منظومتها البحثية ودورها في تطوير حلول علمية تدعم أولويات التنمية الوطنية.

وأكد المجلس أن هذه الإنجازات تعكس التقدم المتسارع الذي تحققه جامعة الإمارات في ترسيخ مكانتها كصرح علمي وطني يسهم في إعداد الكفاءات وتأهيل أجيال المستقبل، بما يدعم مسيرة التنمية الشاملة ويعزز تنافسية الدولة في القطاعات الحيوية.