النمسا تسجل زيادة ملحوظة في براءات الاختراع العام الماضي

فيينا في 24 مارس /وام/ ارتفع عدد طلبات براءات الاختراع المقدمة من الشركات والمخترعين في النمسا بنسبة 5% في العام الماضي، مقارنة على أساس سنوي، وعادت البلاد إلى مسار النمو في مجال الاختراعات بعد عامين من التراجع، وفقاً لتقرير المكتب الأوروبي لبراءات الاختراع "EPO"

وسجل معدل الزيادة في طلبات براءات الاختراع بالنمسا ارتفاعاً ملحوظاً، وتجاوز متوسط ​​الاتحاد الأوروبي البالغ 0.7%، والمعدل ​​العالمي البالغ 1.4%، في مؤشر واضح يعكس النمو اللافت في هذا المجال، وجاءت النمسا في المركز الثامن عالميًا من حيث عدد طلبات براءات الاختراع للفرد، بمعدل 245 طلبًا لكل مليون نسمة.

وأظهرت الأرقام تصدر قطاع "الكمبيوتر والتكنولوجيا" قائمة براءات الاختراع في النمسا بواقع 17 ألفا و844 طلباً، يليه قطاع "الاتصالات الرقمية"، في المرتبة الثانية برصيد 17 ألفا و802 طلب تسجيل، مسجلًا زيادة بنسبة 11.4%، تعود جزئيًا إلى المنافسة على تطوير تقنيات الجيل السادس، بينما جاءت الاختراعات في قطاع "الآلات والأجهزة والطاقة الكهربائية" في المركز الثالث، بارتفاع قدره 5.3% ليصل عدد طلباتها إلى 16 ألفا و997 طلب، وأسهمت الابتكارات في مجال البطاريات بزيادة بلغت 14.6% في اختراعات هذا القطاع.