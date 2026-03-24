حاكم أم القيوين يقدم واجب العزاء بوفاة نوال سيف التلاي

أم القيوين في 24 مارس /وام/ قدّم صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا، عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين، وسمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا، ولي عهد أم القيوين، وسمو الشيخ أحمد بن سعود بن راشد المعلا، نائب حاكم أم القيوين، صباح اليوم، واجب العزاء في وفاة المغفور لها بإذن الله، نوال سيف راشد التلاي.

وأعرب سموهم، خلال زيارتهم مجلس العزاء في منطقة البطين بأم القيوين، عن خالص تعازيهم وصادق مواساتهم لأسرة وذوي الفقيدة، داعين الله العلي القدير، أن يتغمدها بواسع رحمته، وأن يسكنها فسيح جناته، وأن يلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.

كما قدم واجب العزاء عدد من الشيوخ وكبار المسؤولين.