بلدية الظفرة تتعامل مع 420 حالة وبلاغاً خلال 12 ساعة

الظفرة في 24 مارس /وام/ تعاملت فرق طوارئ بلدية منطقة الظفرة، وضمن خطة تشغيلية استباقية مع 420 حالة وبلاغاً خلال 12 ساعة فقط، وحققت نسبة تعاف بلغت 100%، حيث تمت إزالة آثار الأمطار التي شهدتها مدن المنطقة والتي تراوحت بين المتوسطة والغزيرة، ونجحت الفرق في إزالة الأشجار المتساقطة، وتصريف تجمعات المياه والرمال، ما أسهم في تعزيز انسيابية الحركة المرورية على الطرق، ورفع نسبة رضا المجتمع المحلي.

وأكدت البلدية جاهزيتها للتعامل مع حالات الطوارئ من خلال توفير الفرق والمعدات والسيارات، بالإضافة إلى جاهزية وكفاءة شبكة تصريف مياه الامطار بهدف تعزيز كفاءة الأصول والبنى التحتية والمرافق العامة وتوفير بيئة آمنة.