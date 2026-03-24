الإمارات ترسخ مكانتها في الجولف العالمي وكريس وود بطل الموسم

دبي في 24 مارس /وام/ توّج الإنجليزي كريس وود، بلقب بطل موسم 2025-2026 لجولة مينا للجولف، المبادرة الإماراتية الرائدة عالميًا، بعدما تصدر الترتيب النهائي برصيد 59320 نقطة، في إنجاز يعكس قوة المنافسات والدور المتنامي لدولة الإمارات في تطوير رياضة الجولف على المستوى الدولي.

وجاء الإسباني خوان سالاما في المركز الثاني برصيد 33050 نقطة، يليه الفرنسي بيير بينو ثالثًا بـ31531 نقطة، ثم الويلزي جاك ديفيدسون رابعًا بـ30355 نقطة، وذلك في ختام موسم شهد إقامة بطولات في البرتغال ومصر والمغرب.

ويُعد تتويج وود، محطة بارزة في مسيرته الاحترافية، حيث نجح في تحقيق ثلاثة ألقاب خلال الموسم في ثلاث دول مختلفة، مؤكداً عودته القوية إلى المنافسات، بعدما سبق له التتويج بثلاثة ألقاب في جولة دي بي ورلد والمشاركة في كأس رايدر.

وأكد وود اعتزازه بالفوز، مشيراً إلى أن جولة مينا وفرت له منصة مثالية لاستعادة مستواه، في ظل منافسة قوية تعكس تطور اللعبة عالميًا.

وبموجب هذا الإنجاز، يحصل وود على بطاقة المشاركة في جولة هوتيل بلانر لما تبقى من موسم 2026، كما سيشارك عدد من أبرز لاعبي الجولة في بطولات التحدي التي تستضيفها الإمارات، ضمن شراكات إستراتيجية مع اتحاد الإمارات للجولف، بما يعزز حضور الدولة كوجهة رئيسية لاستضافة الأحداث الرياضية العالمية.

من جانبه، أشاد كيث ووترز، رئيس ومفوض جولة مينا للجولف، بإنجاز وود، مؤكداً أن فوزه يعكس روح الإصرار والعزيمة، ومثنياً على الدعم الكبير الذي يقدمه اتحاد الإمارات للجولف برئاسة اللواء عبدالله الهاشمي، في توفير الفرص للاعبين وصقل المواهب.

وتواصل جولة مينا، التي انطلقت عام 2011 وتتخذ من الشرق الأوسط مقراً لها، ترسيخ مكانتها كمنصة احترافية رائدة، إذ تعد الجولة الوحيدة في المنطقة المانحة لنقاط التصنيف الدولي، وتسهم في فتح آفاق واسعة أمام اللاعبين للوصول إلى كبرى الجولات العالمية، بما يعكس ريادة الإمارات في تطوير القطاع الرياضي وتعزيز حضوره على الساحة الدولية.