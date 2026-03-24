"اقتصادية رأس الخيمة" تنظم مبادرات مجتمعية وإنسانية خلال شهر رمضان المبارك

رأس الخيمة في 24 مارس /وام/ نظمت دائرة التنمية الاقتصادية في رأس الخيمة، سلسلة من المبادرات المجتمعية والإنسانية خلال شهر رمضان المبارك، في إطار حرصها على تعزيز قيم التكافل الاجتماعي وترسيخ ثقافة المسؤولية المجتمعية بين موظفيها.

وشملت المبادرات مبادرة "المير الرمضاني"، حيث تم توزيع 51 طرداً من الاحتياجات الأساسية، جرى تجهيزها من خلال إسهامات موظفي الدائرة، بهدف دعم الأسر وتعزيز روح العطاء خلال الشهر الفضيل.

كما أطلقت الدائرة مبادرة "كسوة العيد"، التي شهدت تبرع الموظفين بـ33 طرداً من الملابس المتنوعة للفئات العمرية المختلفة، في خطوة تهدف إلى إدخال البهجة على المستفيدين مع حلول عيد الفطر.

وفي إطار إحياء "يوم زايد للعمل الإنساني"، نظّمت الدائرة مبادرة لتوزيع 300 وجبة إفطار، تأكيدا على النهج الإنساني الذي أرساه المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب اللّٰه ثراه.

كما نفذت الدائرة مبادرة "قطرة حياة"، التي شارك فيها أكثر من 10 موظفين بالتبرع بالدم في بنك الدم في رأس الخيمة، دعما للقطاع الصحي وتعزيزا لثقافة التبرع.

وفي مبادرة "فطوركم علينا"، بادر أكثر من 30 موظفا بالمشاركة في إعداد وتقديم وجبات إفطار للصائمين، في صورة تعكس روح التعاون والعمل الجماعي، بينما قدمت الدائرة في مجال التوعية، برنامج "رمضان والمستهلك"، الذي تم نشره عبر وسائل التواصل الاجتماعي، متضمنا 15 حلقة توعوية حققت أكثر من 31 ألف مشاهدة، وهدفت إلى تعزيز وعي المستهلكين بحقوقهم وواجباتهم خلال الشهر الكريم.

وتؤكد هذه المبادرات التزام الدائرة بدورها المجتمعي والإنساني وحرصها على الإسهام الفاعل في دعم المجتمع وتعزيز قيم العطاء والتضامن.