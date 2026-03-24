زايد بن سيف بن زايد يشهد انطلاق بطولة الألعاب العالمية للإيرسوفت في أبوظبي

أبوظبي في 24 مارس /وام/ شهد الشيخ زايد بن سيف بن زايد آل نهيان، رئيس اتحاد الإمارات لرياضة الإيرسوفت، انطلاق بطولة الألعاب العالمية للإيرسوفت، التي تقام في أبوظبي خلال الفترة من 24 إلى 28 مارس الجاري، بمشاركة 60 فريقاً يمثلون أكثر من 20 دولة، في مشهد رياضي دولي يعكس المكانة المتنامية لدولة الإمارات على خريطة الرياضات الحديثة.

واطلع الشيخ زايد بن سيف بن زايد آل نهيان، خلال جولته الميدانية على سير المنافسات ومستوى التنظيم العام للبطولة، التي تعد أكبر حدث للعبة في المنطقة، مثمناً المستوى الاحترافي المتقدم الذي ظهرت به، ومشيداً بالجهود النوعية التي تبذلها اللجان المنظمة، والتي أسهمت في إخراج الحدث بصورة مشرفة تواكب أعلى المعايير العالمية.

وأكد أن استضافة هذه البطولة تجسد الرؤية الإستراتيجية لدولة الإمارات في ترسيخ ريادتها كوجهة عالمية للفعاليات الرياضية الكبرى، وتعكس التزامها المستمر بدعم وتطوير الرياضات الحديثة، بما يسهم في تعزيز حضورها الدولي وترسيخ تنافسيتها على الأصعدة المختلفة.

وقال الشيخ زايد بن سيف بن زايد آل نهيان: "تمثل رياضة الإيرسوفت نموذجاً متقدماً للرياضات التي تجمع بين المهارة التكتيكية والانضباط العالي وروح الفريق، وتؤدي دوراً محورياً في استقطاب الشباب وتوجيه طاقاتهم نحو ممارسة الأنشطة البدنية، بما يعزز من جودة حياتهم".

ورفع الشيخ زايد بن سيف بن زايد آل نهيان، أسمى آيات الشكر والعرفان إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، على رؤيته الثاقبة وقيادته الحكيمة التي أرست دعائم التميز والريادة، ووفرت بيئة محفزة لتمكين الشباب وصناعة أجيال قادرة على تمثيل الوطن بأفضل صورة في المحافل الدولية، وتقدم بالشكر أيضاً لحكومة دولة الإمارات على دعمها اللامحدود لمسيرة الرياضة.