بلدية عجمان ترفع جاهزيتها لمواجهة الأمطار والحالة الجوية

عجمان في 24 مارس/ وام/ تواصل الفرق الميدانية التابعة لدائرة البلدية والتخطيط في عجمان العمل على مدار الساعة، في ظل الحالة الجوية والمنخفض الجوي الذي تشهده الإمارة.

ويكثف فريق "غيث عجمان" والفرق المساندة جهودهم لضمان انسيابية تصريف مياه الأمطار حيث سجلت منطقة المنامة أعلى كمية أمطار بواقع 93.3 ملم.

و باشرت 4 فرق عمل من "غيث عجمان" مهامها لمتابعة مواقع تجمع مياه الأمطار وتعزيز سرعة الاستجابة، ضمن منظومة متكاملة تشمل شبكة تصريف بطول 81.65 كيلومتر، و28 محطة ضخ مدعومة بـ72 مضخة، وبمشاركة 60 مهندساً ومختصاً و173 من كوادر الدعم.

وأكد الدكتور المهندس محمد أحمد بن عمير المهيري، المدير التنفيذي لقطاع تطوير البنية التحتية، أن الدائرة رفعت مستوى الجاهزية إلى أقصى درجاته، وتعمل وفق خطط استباقية لضمان سرعة التعامل مع تجمعات المياه، ومتابعة كفاءة محطات الضخ وشبكات التصريف، بما يعزز سلامة المجتمع واستمرارية الخدمات.