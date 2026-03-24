"الجزيرة" تفوز بكأس اللقايا المفتوح و"قماري" يحقق بندقية الجعدان في "ختامي المرموم"

دبي في 24 مارس/ وام / أقيمت اليوم منافسات رموز اللقايا لهجن أبناء القبائل ضمن مهرجان ختامي المرموم 2026 بحضور

معالي الشيخ سلطان بن حمدان آل نهيان مستشار صاحب السمو رئيس الدولة رئيس اتحاد الإمارات لسباقات الهجن، والشيخ محمد بن مكتوم بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس إدارة نادي دبي لسباقات الهجن.

وشهدت الفترة المسائية إقامة 20 شوطاً لمسافة 5 كيلومترات، وبلغ عدد المطايا التي شاركت في الفترتين الصباحية والمسائية 2078 مطية.

وتوجت "الجزيرة" لـ ناجي مسفر صالح الرزق العجمي بكأس اللقايا الأبكار المفتوح والجائزة المالية وقدرها 1.5 مليون درهم، بعد أن قطعت مسافة الشوط في زمن بلغ 7:24:0 دقيقة.

وذهبت بندقية اللقايا الجعدان المفتوح وجائزتها المالية مليون درهم إلى "قماري" لـ راشد سعيد محمد الكمده، والذي سجل توقيتاً قدره 7:21:9 دقيقة.

وفي أشواط المحليات، حسمت "الطيارة" لـ سعيد جابر عبدالله محمد كأس اللقايا الأبكار المحليات والجائزة المالية مليون درهم بعد أن سجلت 7:17:4 دقيقة.

وانتزع "حفلان" لـ أحمد شاهين خلفان المزروعي بندقية اللقايا الجعدان المحليات وجائزتها المالية 800 ألف درهم مسجلاً 7:14:1 دقيقة.

وأهدت "همس" مالكها سعادة محمد سلطان مطر مرخان الكتبي كأس اللقايا الأبكار للإنتاج والجائزة المالية 1.5 مليون درهم بعدما سجلت 7:14:7 دقيقة.

وكانت بندقية اللقايا الجعدان للإنتاج وجائزتها المالية مليون درهم من نصيب "مدوخ" لـ محمد علي حمد علي المري، والذي أنهى الشوط بتوقيت بلغ 7:15:7 دقيقة.

وتوج الشيخ محمد بن مكتوم بن راشد آل مكتوم الفائزين برموز سن الحقاقة واللقايا ضمن مهرجان ختامي المرموم، وذلك على منصة ميدان المرموم، بحضور علي سعيد بن سرود المدير التنفيذي لنادي دبي لسباقات الهجن.

وضمن منافسات الصباح أقيمت سباقات سن اللقايا لهجن أبناء القبائل، وذلك على مدار 22 شوطاً لمسافة 5 كيلومترات.

وافتتحت "الذيبة" لـ محمد أحمد سعيد بن حلوة نتائج الفترة الصباحية بفوزها بناموس الشوط الأول للقايا الأبكار المحليات للإنتاج بتوقيت بلغ 7:17:8 دقيقة.

وكان الشوط الثاني للقايا البكار المهجنات للإنتاج من نصيب "منحاف" لـ سعيد محمد علي سعيد أبوشارب بزمن قدره 7:13:8 دقيقة.

وكسب "شرط" لـ مطر محمد بالعفاري المنصوري صدارة الشوط الثالث للقايا الجعدان المحليات للإنتاج بتوقيت 7:13:6 دقيقة.

وسجل "السلع" لـ أحمد مسري سالم بالعرطي أفضل توقيت في الفترة الصباحية بعد فوزه بالشوط الرابع للقايا الجعدان المهجنات للإنتاج، حيث قطع المسافة في زمن بلغ 7:12:0 دقيقة.