أبوظبي في 25 مارس / وام / أعلنت وزارة التربية والتعليم، عن إعادة فتح باب التسجيل في المدارس الحكومية للعام الدراسي 2026–2027 وذلك للمواطنين ومن في حكمهم، خلال الفترة من 25 مارس وحتى 1 أبريل 2026، بهدف إتاحة فرصة إضافية للذين لم يتمكنوا من إتمام إجراءات التسجيل خلال الفترة السابقة.

وأوضحت الوزارة أن قرار إعادة فتح باب التسجيل يأتي استجابةً للظروف الراهنة، وحرصاً على تمكين الطلبة وأولياء الأمور من استكمال إجراءات التسجيل في المدارس الحكومية بما يضمن استمرارية المسيرة التعليمية للطلبة في بيئة تعليمية منظمة ومستقرة.

وأكدت وزارة التربية والتعليم أن الفترة المحددة من 25 مارس إلى 1 أبريل 2026 تمثل الفرصة الأخيرة لاستقبال طلبات التسجيل للعام الدراسي القادم، داعيةً أولياء الأمور إلى المبادرة بتسجيل أبنائهم خلال هذه الفترة وعدم تأجيل الإجراءات وذلك لضمان توفير مقعد دراسي للطالب ضمن النطاق السكني لولي الأمر، وضمان تقديم كافة الخدمات التعليمية المرتبطة به وتنظيم عمليات توزيع الطلبة على المدارس، لافتةً إلى أن عدم الالتزام بالمواعيد المحددة قد يؤدي إلى فقدان الطالب لبعض الخدمات المرتبطة بالتسجيل.

ودعت الوزارة أولياء الأمور إلى تقديم طلبات التسجيل عبر الموقع الإلكتروني الرسمي لوزارة التربية والتعليم أو من خلال التطبيق الذكي للوزارة (UAE MOE)، مع التأكد من تحديث البيانات المرتبطة بالهوية الرقمية لولي الأمر واستكمال جميع المتطلبات ضمن الفترة المحددة.

وأكدت الوزارة أن هذه الخطوة تأتي في إطار حرصها على توفير تجربة تعليمية منظمة وشاملة لجميع الطلبة، وضمان جاهزية المدارس لاستقبال العام الدراسي الجديد وفق أعلى معايير التخطيط والتنظيم.