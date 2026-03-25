حالة جوية غير مستقرة وأمطار غزيرة على الدولة حتى السبت المقبل

أبوظبي في 25 مارس/ وام/ تشهد الدولة حتى 28 مارس الجاري، حالة جوية غير مستقرة، تتسم بهطول أمطار غزيرة على شكل موجات متتالية، بدأت على المناطق الغربية والجزر، قبل أن تمتد تدريجياً إلى المناطق الساحلية، لتشمل منطقة الظفرة وأبوظبي ودبي والشارقة وعجمان وأم القيوين ورأس الخيمة، وصولاً إلى المناطق الداخلية الشمالية والشرقية ومدينة العين.

وأوضح المركز الوطني للأرصاد، في بيان له اليوم، أن صور الأقمار الاصطناعية وبيانات رادارات الطقس تشير إلى تشكّل سحب مختلفة على الدولة، بدأت من المناطق الغربية خلال ساعات فجر اليوم، ثم امتدت إلى منطقة الظفرة في ساعات الصباح، مترافقة مع سحب ركامية تسببت في هطول أمطار غزيرة.

ومن المتوقع استمرار حركة السحب باتجاه أبوظبي، ثم دبي والمناطق الشمالية ومدينة العين، وصولاً إلى المناطق الشرقية وإمارة الفجيرة.

وأشار المركز إلى أنه خلال يوم الخميس، يتراجع تأثير المنخفض الجوي نسبياً على الدولة، مع بقاء فرص سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة، تتركز على الجزر وبعض المناطق الشمالية على فترات.

ومن مساء الخميس وحتى يوم الجمعة، تشهد الدولة مرور الموجة الأخيرة من الحالة الجوية، حيث يتعمق المنخفض الجوي في الغلاف الجوي، لتبدأ هذه الموجة مساء الخميس على المناطق الغربية، وتتحرك تدريجياً نحو منطقة الظفرة وأبوظبي خلال ساعات آخر الليل وفجر الجمعة، قبل أن تمتد نهار الجمعة إلى المناطق الشمالية ومدينة العين والمناطق الشرقية، يصاحبها هطول أمطار غزيرة مع البرق والرعد، وسقوط البرد على مناطق محدودة من الدولة، على أن تتناقص كميات السحب تدريجياً خلال الليل.

ويوم السبت، تتناقص كميات السحب على الدولة، مع سيطرة رياح شمالية غربية نشطة إلى قوية أحياناً، خاصة فوق البحر، يرافقها انخفاض في درجات الحرارة.

وتكون الرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية، تتحول لاحقاً إلى شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة، وتشتد أحياناً خاصة مع السحب الركامية، مثيرة للغبار والأتربة، ما يؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية.

وفيما يتعلق بحالة البحر، يكون مضطرباً، خاصة مع السحب الركامية، وذلك في كل من الخليج العربي وبحر عمان.