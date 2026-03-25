صندوق "ألتيرّا" يشارك "جنرال أتلانتيك" لدعم توسع "وايرليس لوجيك" لحلول مناخية رقمية

أبوظبي في 25 مارس/ وام / أعلن "ألتيرّا"، أحد أكبر صناديق الاستثمار الخاصة لتمويل العمل المناخي على مستوى العالم، اليوم عن شراكته مع "بيوند نت زيرو" وهي إستراتيجية أسهم نمو متخصصة تابعة لشركة "جنرال أتلانتيك"، تركّز على التحوّل في مجال الطاقة، وذلك للاستثمار في "وايرليس لوجيك"، المنصة المستقلة والرائدة عالمياً في مجال إنترنت الأشياء.

فمع تزايد إدراك الصناعات لأهمية إزالة الكربون كمحرّك أساسي لتعزيز الكفاءة التشغيلية وتحقيق قيمة مستدامة على المدى الطويل، يبرز إنترنت الأشياء كعامل تمكين محوري يربط بين الأجهزة والمستشعرات والأنظمة، لتحقيق خفض ملموس للانبعاثات وتعزيز كفاءة استخدام الموارد.

ويهدف التزام "ألتيرّا"، المقدّم من خلال "صندوق ألتيرّا للفرص" الذي تمّ إطلاقه مؤخّراً، إلى دعم المرحلة التالية من النمو العالمي لشركة "وايرليس لوجيك" وتوسيع نطاق البنية التحتية الرقمية في الاقتصاد الحقيقي وفي الوقت نفسه، ستبقى شركة "مونتاغو"، الشركة الرائدة في مجال الاستثمار في الأسهم الخاصة في السوق المتوسطة، المساهم الأكبر في "وايرليس لوجيك".

وتأسست شركة "وايرليس لوجيك" عام 2000 ويقع مقرّها الرئيسي في المملكة المتحدة، وتُعدّ من الشركات العالمية الرائدة في مجال إنترنت الأشياء، حيث توفّر حلولاً آمنة وقابلة للتوسّع تُمكّن الشركات من نشر وإدارة وتحسين شبكات واسعة من الأجهزة المتصلة. وتربط منصتها الأصول المادية بالبرمجيات التحليلية، ما يدعم التطبيقات ذات الأثر الإيجابي على المناخ.

وتعتمد هذا النوعَ من الاتصال، أجهزةٌ مثل شواحن المركبات الكهربائية، والعدادات الذكية، ومركبات الأساطيل، وأجهزة الاستشعار الزراعية، والمعدّات الصناعية، وذلك لنقل البيانات في الوقت الفعلي، ما يتيح المراقبة والأتمتة وتحسين الأداء عبر مختلف القطاعات.

وتدعم منصة "وايرليس لوجيك" مجموعة من حالات الاستخدام ذات الأثر المناخي في الاقتصاد الحقيقي، بدءاً من تحسين البنية التحتية لشحن المركبات الكهربائية وشبكات الكهرباء، وصولاً إلى تحسين كفاءة مسارات أساطيل النقل، وتمكين الزراعة الدقيقة، وتطوير الصيانة التنبؤية في القطاع الصناعي. كما تتيح الرؤية والتحكم في الوقت الفعلي عبر شبكات واسعة من الأصول المتصلة، تحويل البيانات إلى نتائج ملموسة تعزز الأداء المالي وتُسرّع وتيرة التحول المناخي، من خلال تقليل هدر الطاقة، وخفض استهلاك الوقود، وتحسين استخدام الموارد المحدودة.

ومع استمرار تسارع وتيرة التحوّل الرقمي والربط العالمي، ستزداد أهمية هذه الطبقة التمكينية لتصبح عنصراً محورياً في تحقيق خفض الانبعاثات على نطاق واسع عبر الأنظمة المعقدة والموزعة وملايين الأجهزة.

وقالت جينيفر بارك، الشريكة ورئيسة قسم التأثير في "ألتيرّا": تمكّن "وايرليس لوجيك" من التطبيق العملي واسع النطاق لحلول الكفاءة وخفض الانبعاثات، وتدعم نشرها في عدد من أكثر قطاعات الاقتصاد العالمي استهلاكاً للطاقة والموارد، مستندةً إلى قوة التكنولوجيا وقدرتها التحويلية. ويجسّد هذا الاستثمار قناعة "ألتيرّا" الراسخة بأن الأثر المناخي والقيمة التجارية يعزّز كلٌّ منهما الآخر كما تؤكّد شراكتنا مع صندوق "بيوند نت زيرو" التابع لـ"جنرال أتلانتيك" في "وايرليس لوجيك" إيماننا المشترك بأن إنترنت الأشياء يُعدّ ركيزة أساسية ومحركاً رئيساً للتحول المناخي.

من جانبه، قال غابرييل كايو، رئيس قسم المناخ، والرئيس المشارك، والمدير العام، ورئيس أعمال شركة "جنرال أتلانتيك" في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا: يعدّ "ألتيرّا" شريكاً إستراتيجياً متوافقاً معنا في هذا الاستثمار، ما يعكس قناعة مشتركة بإمكانات خلق قيمة طويلة الأجل للتقنيات القابلة للتوسع ضمن قطاع التحول في الطاقة ونعتقد أن "وايرليس لوجيك" تتمتع بموقع جيد لتحقيق مزيد من النمو من خلال عمليات الدمج والاستحواذ التحولية، والاستمرار في التوسع الدولي. وإضافة "ألتيرّا" إلى قاعدة مستثمريها من شأنها أن تسرّع من مسار نموها.

ومع استمرار دعم شركة "مونتاغو"، التي استثمرت لأول مرة في "وايرليس لوجيك" عام 2018، إضافةً إلى الدعم الإضافي من "جنرال أتلانتيك" و"ألتيرّا"، أصبحت "وايرليس لوجيك" تتمتع بمكانة راسخة تُمكّنها من مواصلة التوسع عالمياً، سواء من خلال النمو الذاتي أو عبر عمليات استحواذ مستهدفة، ولا سيما في الأسواق عالية النمو التي يتزايد فيها الطلب على حلول اتصال إنترنت الأشياء الآمنة والمرنة.