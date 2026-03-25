مجمع الشارقة للابتكار يسجل أكثر من 7500 معاملة ترخيص خلال يناير وفبراير

الشارقة في 25 مارس /وام/ سجل مجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار "سبارك"، خلال شهري يناير وفبراير الماضيين، أكثر من 7500 معاملة ترخيص، شملت تأسيس شركات جديدة وتجديد التراخيص، ما يعكس الطلب المتنامي من الشركات القائمة على الابتكار، ويعزز مكانة المجمع مركزاً للشركات التكنولوجية والبحثية، ويعكس متانة بيئة الأعمال في إمارة الشارقة واستمرار ثقة المستثمرين بها.

وقال حسين المحمودي، المدير التنفيذي لمجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار، إن هذه المؤشرات تعكس قوة ومرونة منظومة الابتكار في الشارقة، مشيراً إلى مواصلة المجمع دفع عجلة النمو وتمكين الشركات وتوسيع شراكاته العالمية، مع التركيز على تحويل الابتكار إلى قيمة اقتصادية مستدامة.

وأضاف أن "سبارك" يلتزم ببناء منظومة متكاملة تدعم رواد الأعمال والمبتكرين، من خلال توفير البنية التحتية وتطوير النماذج الأولية، إلى جانب إتاحة الفرص اللازمة للنمو، بما يعزز مكانة الشارقة ودولة الإمارات مركزين رائدين للابتكار والتقنيات المتقدمة.

ويأتي هذا الأداء استكمالاً للنتائج التي حققها المجمع خلال عام 2025، والتي تضمنت إبرام شراكات مع أكثر من 30 جهة محلية ودولية، إلى جانب إطلاق مبادرة "المقر 39" التي تمثل منصة متكاملة لدعم الاقتصاد الإبداعي، وتوفر بيئة عمل متقدمة تجمع بين التصميم والتكنولوجيا والتصنيع الرقمي، بما يتيح للمبتكرين تطوير نماذج أولية وتحويل أفكارهم إلى منتجات قابلة للتسويق.

ويعمل "سبارك"، في إطار إستراتيجيته للتوسع العالمي، على تعزيز حضوره الدولي عبر التعاون مع مكاتب تمثيلية في أسواق رئيسية، تشمل الصين والهند، بهدف استقطاب شركات التكنولوجيا الواعدة الراغبة في التوسع في دولة الإمارات ومنطقة الشرق الأوسط.

كما يركز المجمع على تطوير منظومة البحث والتطوير من خلال شراكات إستراتيجية مع مؤسسات أكاديمية، من بينها الجامعة الأمريكية في الشارقة وجامعة الشارقة، لتنفيذ مشاريع بحثية مشتركة تسهم في نقل المعرفة وتطوير حلول تطبيقية في مجالات حيوية، وتحويل الأبحاث إلى مشاريع اقتصادية ذات أثر ملموس.

وفي سياق اهتمامه بقطاع الاستدامة، يواصل المجمع تطوير حلول مبتكرة في تقنيات المياه، من خلال مشاريع متقدمة لمعالجة المياه وإعادة استخدامها، بما يعزز كفاءة الموارد ويدعم توجهات الاقتصاد الأخضر في الدولة.

كما عزز المجمع دوره في دعم ريادة الأعمال، بإطلاق باقة مخصصة للشركات الناشئة بالتعاون مع مركز الشارقة لريادة الأعمال "شراع"، خلال منتدى الشارقة لريادة الأعمال 2026، أسهمت في تأسيس 130 شركة ناشئة.

واستقطب المجمع أكثر من 15 شركة تكنولوجية ناشئة ضمن قطاعات إستراتيجية، للعمل على مبادرات مستقبلية تشمل الخدمات المدعومة بالروبوتات، وتقنيات تحويل النفايات إلى طاقة، إلى جانب مشاريع معمارية مبتكرة.

ويركز "سبارك" خلال عام 2026 على تعزيز دوره مركزاً متكاملاً للبحث والتطوير والابتكار، عبر تسريع تحويل التكنولوجيا إلى تطبيقات تجارية، وتوسيع الشراكات مع الجهات الحكومية والدولية، إلى جانب إطلاق برامج ابتكار متخصصة ومختبرات تقنية متقدمة، واستقطاب شركات تكنولوجية عالية القيمة، بما يدعم مسيرة التنمية المستدامة في إمارة الشارقة.