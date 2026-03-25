"راكز" تنظّم جلسة لدعم قدرة الشركات في تطوير إستراتيجيات المبيعات

رأس الخيمة في 25 مارس /وام/ نظّمت هيئة مناطق رأس الخيمة الاقتصادية "راكز"، جلسة تفاعلية لدعم الشركات في تعزيز إستراتيجيات المبيعات وتحسين قدرتها على تحويل الفرص إلى صفقات ناجحة.

وركّزت الجلسة التي حملت عنوان "إستراتيجيات مبيعات فعالة لتحقيق المكاسب وإبرام الصفقات" على أساليب عملية تمكّن الشركات من توضيح القيمة التي تقدمها والتواصل مع العملاء بفعالية أكبر.

وتناول خبراء القطاع أحد التحديات الشائعة التي تواجه العديد من الشركات، والمتمثل في تركيز العروض التقديمية على المنتجات والخدمات بدلاً من إبراز كيفية مساهمتها في حل مشكلات العملاء الفعلية.

واكتسب المشاركون رؤى عملية حول كيفية إعداد عروض مبيعات واضحة وذات صلة وسهلة التفاعل، إلى جانب تعلّم أساليب التعامل مع الاعتراضات بثقة وبناء علاقات أعمال قوية في بيئة الأعمال كما استقطبت الجلسة نخبة من رواد الأعمال والمؤسسين وصنّاع القرار من القطاعات المختلفة.

وقدم مأمون العموري، مؤسس شركة "SMOrchestra.ai"، خلال الجلسة عرضا بعنوان "أطر عمل لمبيعات خالية من الاعتراضات"، ركّز فيه على أهمية بناء الثقة في المراحل المبكرة من عملية البيع، والعمل على معالجة الاعتراضات المحتملة قبل ظهورها.

وأوضح أن خسارة معظم الصفقات لا تعود إلى المنافسة، بل نتيجة غياب الثقة أو عدم وضوح الرسالة أو تردّد العملاء في اتخاذ القرار مؤكدا على أهمية التمركز الواضح، وفهم مخاوف العملاء، وتبسيط عملية اتخاذ القرار لديهم.

وقال رامي جلاد، الرئيس التنفيذي لمجموعة "راكز" إن القدرة على توضيح القيمة وبناء الثقة بسرعة تمثّل في بيئة الأعمال التنافسية عاملاً حاسماً في تميّز الشركات واستدامة نجاحها، مؤكدا حرص المجموعة على تمكين مجتمع الأعمال من خلال تزويده بالمعرفة والأدوات العملية التي تعزّز حضوره في السوق، وتدعم تواصله الفعّال مع عملائه، وتسهم في تسريع وتيرة نموه.

وتأتي هذه الجلسة ضمن جهود "راكز" المستمرة لتقديم معارف تطبيقية تسهم في تمكين الشركات من تطوير إستراتيجياتها وتحسين أدائها في مراحل النمو المختلفة.