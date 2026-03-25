872.3 مليار درهم استثمارات بنوك الإمارات في نهاية يناير

أبوظبي في 25 مارس/ وام / سجلت استثمارات البنوك العاملة في دولة الإمارات ارتفاعاً بنسبة 2% على أساس شهري وبواقع 16.9 مليار درهم خلال يناير 2026، لتصل إلى 872.3 مليار درهم بنهاية الشهر، فيما بلغ النمو السنوي 17.4% مقارنة مع يناير 2025، وفقاً للمؤشرات المصرفية الصادرة عن المصرف المركزي اليوم.

وأظهرت البيانات ارتفاع استثمارات البنوك في الأوراق المالية التي تمثل ديوناً على الغير "سندات الدين" إلى 418.6 مليار درهم بنهاية يناير، محققة نمواً سنوياً بنسبة 26%، وزيادة شهرية بلغت 3.1%.

كما نمت السندات المحتفظ بها حتى تاريخ الاستحقاق 10.5% على أساس سنوي و0.8% على أساس شهري، لتصل إلى 371.1 مليار درهم، في حين ارتفعت استثمارات البنوك في الأسهم 31.9% على أساس سنوي و3.3% على أساس شهري لتبلغ 25.2 مليار درهم.

أما الاستثمارات الأخرى فقد سجلت زيادة بنسبة 0.9% على أساس شهري لتصل إلى 57.4 مليار درهم بنهاية يناير.

إلى ذلك أظهرت إحصائيات العمليات المصرفية أيضاً ارتفاع قيمة التحويلات المنفذة في القطاع المصرفي بالدولة، عبر نظام الإمارات للتحويلات المالية خلال شهر يناير 2026 لتصل إلى نحو 2.08 تريليون درهم، موزعة بحوالي 1.21 تريليون درهم تحويلات نفذتها البنوك، ونحو 864.6 مليار درهم تحويلات نفذها المتعاملون.

وأظهرت إحصائية العمليات المصرفية ارتفاع قيمة الشيكات المتداولة باستخدام صورها إلى 125.2 مليار درهم على 1.95 مليون شيك خلال يناير.