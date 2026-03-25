انخفاض واردات الطاقة للاتحاد الأوروبي في 2025 وتحوّل في مصادر الإمداد الرئيسية

بروكسل في 25 مارس/ وام / أظهرت بيانات حديثة صادرة عن مكتب الإحصاء الأوروبي، "يوروستات"، انخفاض واردات الاتحاد الأوروبي من منتجات الطاقة خلال عام 2025، سواء من حيث القيمة أو الكميات، في استمرار لاتجاه تنازلي بدأ منذ عام 2022.

وبحسب التقديرات، بلغت قيمة واردات الطاقة نحو 336.7 مليار يورو، بإجمالي حجم وصل إلى 723.3 مليون طن، مسجلة تراجعًا بنسبة 11.1% في القيمة و0.6% في الكمية مقارنة بعام 2024. وعلى مدى ثلاث سنوات، انخفضت قيمة الواردات بنسبة 51.4% مقارنة بذروتها في 2022، فيما تراجعت الكميات بنسبة 14.9%.

وفي تفاصيل مكونات الطاقة، سجلت واردات النفط الخام ومشتقاته انخفاضًا ملحوظًا، حيث تراجعت القيمة بنسبة 17.8% والكميات بنسبة 6.1%.. في المقابل، ارتفعت واردات الغاز الطبيعي المسال بشكل قوي، مع زيادة في القيمة بنسبة 35.2% والحجم بنسبة 24.4%. أما الغاز الطبيعي عبر الأنابيب، فقد شهد ارتفاعًا طفيفًا في القيمة بنسبة 3.4%، رغم انخفاض الكميات بنسبة 5.3%.

وعلى صعيد الشركاء التجاريين، حافظت الولايات المتحدة والنرويج على موقعهما كموردين رئيسيين للطاقة إلى الاتحاد الأوروبي حيث جاءت الولايات المتحدة في صدارة موردي النفط بنسبة 15.1%، تلتها النرويج 14.4% وكازاخستان 12.7%.

كما تصدرت الولايات المتحدة قائمة موردي الغاز الطبيعي المسال، بحصة بلغت 56%، متقدمة على روسيا 13.9% وقطر 8.9%.

أما بالنسبة للغاز الطبيعي عبر الأنابيب، فقد احتلت النرويج المرتبة الأولى بحصة 52.1%، تلتها الجزائر بنسبة 17.4%، ثم روسيا بنسبة 10.4%.

ويعكس هذا التحول استمرار إعادة تشكيل خريطة إمدادات الطاقة الأوروبية، مع تنويع المصادر وتقليص الاعتماد على بعض الموردين التقليديين، في ظل تقلبات الأسواق العالمية والتوجهات الإستراتيجية للاتحاد الأوروبي في مجال الطاقة.

