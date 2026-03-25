1220 متطوعاً ومتطوعة في مبادرات شرطة دبي خلال شهر رمضان

دبي في 25 مارس /وام/ شهدت مبادرات شرطة دبي الرمضانية، خلال شهر رمضان المبارك، مشاركةً فاعلةً لمتطوعين من الجنسيات والأعمار المختلفة، بلغ عددهم 1220 متطوعاً ومتطوعة، أسهموا في توزيع وجبات الإفطار على مستوى الإمارة، سواء في المساجد أو للسائقين عند الإشارات الضوئية قبيل أذان المغرب.

وبلغ عدد الساعات التطوعية التي نفذها هؤلاء المتطوعون خلال الشهر الفضيل 4880 ساعةً تطوعيةً، في 27 موقعاً على مستوى إمارة دبي.

وأثنى العميد علي خلفان المنصوري، مدير الإدارة العامة لإسعاد المجتمع في شرطة دبي، على جهود المتطوعين، الذين ينتمون إلى 15 جنسية، مؤكداً أنهم أسهموا بفاعلية في إنجاح المبادرات الهادفة إلى تعزيز قيم التكافل والتراحم التي يتميز بها شهر رمضان المبارك، وفي إسعاد الصائمين ومشاركتهم الأجواء الدينية الرمضانية، ونيل الأجر والثواب.

وبيّن أن شرطة دبي وفّرت 11 فرصةً تطوعيةً عبر منصة التطوع التابعة لها، لتمكين الراغبين من المشاركة في المبادرات الإنسانية والمجتمعية خلال الشهر الفضيل، مشيراً إلى أن طرح الفرص التطوعية في شهر رمضان ينسجم مع التوجهات الحكومية الرامية إلى ترسيخ ثقافة المشاركة المجتمعية، وتعزيز مفهوم المسؤولية المشتركة بين الجهات الحكومية وأفراد المجتمع، بما يدعم مستهدفات التنمية المستدامة، ويعزز جودة الحياة.

وأضاف أن مشاركة المتطوعين في المبادرات الرمضانية تأتي أيضاً في إطار ترسيخ التطوع كقيمة مؤسسية، من خلال برامج ومبادرات مبتكرة، تمكّن الموظفين وأفراد المجتمع من الإسهام الفاعل في العمل المجتمعي، مبيناً أن الإقبال على التطوع يعكس الوعي بأهميته ودوره الحيوي في دعم أهداف التنمية المستدامة.