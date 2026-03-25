بلدية دبا تعزز الجاهزية الميدانية للتعامل مع تداعيات الحالة الجوية

الفجيرة في 25 مارس/ وام / أكدت بلدية دبا عن تفعيل خطط الطوارئ ورفع مستوى الجاهزية التشغيلية، في إطار استعداداتها للتعامل مع تداعيات الحالة الجوية وما يصاحبها من أمطار.

وأكد سعادة المهندس حسن سالم اليماحي، مدير عام بلدية دبا، أن البلدية سخّرت كافة إمكانياتها الفنية والبشرية، وعززت انتشار الفرق الميدانية المدعومة بأحدث المعدات والآليات، لضمان التعامل الفوري مع تجمعات المياه في مختلف مناطق المدينة.

وأوضح أن منظومة العمل الميداني ترتكز على الاستجابة السريعة والتدخل الاستباقي، بما يحقق أعلى معايير السلامة العامة، ويحافظ على انسيابية الحركة المرورية، ويحد من الآثار المحتملة للحالة الجوية.

كما أشار إلى أن البلدية تعمل بتنسيق متكامل مع الجهات المعنية، ضمن منظومة عمل موحدة، لضمان كفاءة الأداء وسرعة التعامل مع مختلف البلاغات والحالات الطارئة.