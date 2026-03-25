النسخة الـ16 لكأس ومهرجان الامارات الدولي للمناطيد تنطلق في ديسمبر 2026

الشارقة في 25 مارس/ وام / يطلق منطاد الامارات خلال ديسمبر 2026 النسخة الـ16 من كأس ومهرجان الامارات الدولي للمناطيد تحت شعار " كلنا أسرة واحدة " يجسد من خلالها رؤية القيادة الرشيدة في تفعيل روح الترابط الأسري والعلاقات الأسرية المتينة التي تجمع أفراد الأسرة والتي مثلت صور التلاحم الكبير والمميز الذي شهدته الدولة على أرضها.

وقال الكابتن طيار عبد العزيز ناصر المنصوري رئيس منطاد الإمارات أن النسخة الـ16 من كأس ومهرجان الامارات الدولي للمناطيد سوف تكون الأكثر تميزا مقارنة بالنسخ السابقة كونها ستشهد حضورا دوليا كبيرا ومشاركة عالمية واسعة نظرا لإقبال الفرق العالمية بالتسجيل في المشاركة منذ الإعلان عن إقامته.

وأشار إلى أن الفريق سيزور الشركة المصنعة لمناطيد الإمارات في بريطانيا خلال الفترة القادمة للإطلاع لتدشين عدد من المناطيد الذي يتم تصنيعها لمشاركات الفريق و منها منطاد الطفل الاماراتي الذي وصل ارتفاعه ل 12 طابق و من المقرر مشاركته في عدد من المهرجانات العالمية واهمها مهرجان ساجا في اليابان.