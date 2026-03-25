"الشؤون الإسلامية" تدعو لإقامة الصلوات في البيوت في المناطق المتأثرة بالأمطار

أبوظبي في 25 مارس/ وام / دعت الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة، المصلين في مساجد الدولة إلى أداء الصلوات في بيوتهم حرصاً على سلامتهم، ودفعا للضرر عنهم، وذلك تأسياً بهدي النبي صلى الله عليه وسلم في مثل هذه الأحوال الجوية السائدة في الدولة.

ووجهت الهيئة، أئمة المساجد في كافة المناطق المتأثرة بالأمطار، بتنبيه الناس في هذا السياق، عبر مكبرات الصوت، وأن يجمعوا بين صلاتي الظهر والعصر، وصلاتي المغرب والعشاء، وفقا لتقدير الحالة الجوية في كل منطقة.

ودعت الهيئة جمهور المصلين إلى الالتزام بالتعليمات الصادرة من الجهات المختصة في الدولة في هذه الظروف الجوية، وأن يحرصوا على استثمارها بالدعاء لربهم عز وجل وشكره سبحانه على ما أغاث به البلاد والعباد، وأن يحفظ دولة الإمارات وقيادتها وشعبها والمقيمين على أرضها من شر الأعداء والحاقدين.