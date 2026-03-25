غرفة الشارقة تبحث تعزيز مرونة واستدامة أعمال المنشآت الصناعية

الشارقة في 25 مارس /وام/ أكدت غرفة تجارة وصناعة الشارقة، حرصها على تسخير إمكاناتها وتكثيف جهودها لتسهيل عمل أعضائها المنتسبين بجميع القطاعات الاقتصادية وتوفير المزيد من الخدمات والتسهيلات التي تساعد ممثلي القطاع الخاص في الشارقة على تطوير أعمالهم وتعزيز التنسيق مع الجهات الحكومية المعنية لإطلاق مبادرات نوعية تدعم نمو القطاع الاقتصادي وتعزز كفاءة وتنافسية القطاع الصناعي بما يضمن استدامة الأعمال.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقدته غرفة الشارقة اليوم بمقرها مع مجموعة عمل قطاع الصناعة، والتي تعمل تحت مظلة الغرفة برئاسة سعادة عبد الله سلطان العويس، رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة، بحضور سعادة محمد أحمد أمين العوضي، مدير عام غرفة الشارقة، وعبد العزيز الشامسي، مساعد المدير العام لقطاع الاتصال والأعمال، ولالو صاموئيل، رئيس اللجنة التمثيلية لمجموعة عمل قطاع الصناعة، وعدد من أعضاء المجموعة من ممثلي كبريات الشركات والمصانع على مستوى الإمارة.

واستعرض الاجتماع سير العمل في القطاعات الصناعية في إمارة الشارقة، وواقع أداء المنشآت الصناعية وما تشهده من تطورات تشغيلية، وأبرز المتطلبات التي تواجه هذا القطاع الحيوي، وبحث مجموعة من المقترحات والمرئيات الهادفة إلى مواءمة أداء المنشآت الصناعية مع المستجدات الاقتصادية بما يسهم في زيادة قدرتها على الاستمرارية، ورفع كفاءة عملياتها الإنتاجية ودعم تنافسيتها في الأسواق المحلية والإقليمية وبما يواكب توجهات الإمارة في دعم استدامة القطاع الصناعي ودوره في رفد الاقتصاد الوطني.

وتم التأكيد خلال الاجتماع على جاهزية ومرونة منظومة الأعمال في الشارقة، اللتين تشكلان ركيزة أساسية في دعم قدرة القطاع الخاص على التكيف مع المتغيرات، وأهمية الجهود الإستراتيجية التي تبذلها دولة الإمارات لضمان استدامة واستمرارية سلاسل التوريد بكفاءة عالية.