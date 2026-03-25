"الشراع الحديث" يشارك في الألعاب الآسيوية بالصين و"جراند سلام" فرنسا

دبي في 25 مارس /وام/ يشارك المنتخب الوطني للشراع الحديث في منافسات الألعاب الآسيوية بالصين، وبطولة جراند سلام في فرنسا، والمقررتين خلال أبريل المقبل.

ويخوض المنتخب الوطني للشراع الحديث، لفئتي "إلكا 4" و"إلكا 6"، معسكرا إعداديا في نادي زوارق شاطئ دبي، بداية من اليوم وحتى 30 مارس الجاري، وذلك تحضيرا للمشاركة في البطولتين.

وتضم قائمة المنتخب 6 لاعبين، حيث يتكون منتخب "إلكا 4" من 3 لاعبين هم، عبد الله الزبيدي، ومروى الحمادي، واليازية الحمادي، فيما يضم منتخب "إلكا 6" سلطان العويس، ومحمد العويس، وضحى البشر.

ويشارك منتخب "إلكا 4" في الألعاب الآسيوية الشاطئية خلال الفترة من 18 إلى 30 أبريل المقبل، فيما يشارك منتخب "إلكا 6" في بطولة "جراند سلام"، المقررة من 18 إلى 25 من الشهر نفسه.