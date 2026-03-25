مهرجان الشارقة الدولي السابع والعشرين للجواد العربي ينطلق غدا

الشارقة في 25 مارس/ وام / ينطلق غدا تحت رعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة مهرجان الشارقة الدولي الـ27 للجواد العربي الذي ينظمه نادي الشارقة للفروسية والسباق حتى 28 مارس الحالي على أرض الميدان الداخلي في الصالة المغطاة بالنادي وبمشاركة نخبة من مُلاك ومربي الخيول العربية الأصيلة من مختلف دول العالم.

ويقام المهرجان بالتعاون مع الهيئة الأوروبية لمسابقات جمال الخيل العربية الأصيلة "ECAHO" وبدعم من مجلس الشارقة الرياضي وبالتعاون مع جمعية الإمارات للخيول العربية وبرعاية هيئة مطار الشارقة الدولي الراعي الرئيسي للمهرجان.

ويشارك في المهرجان 217 جواداً من 11 دولة هي: الإمارات والسعودية وقطر والعراق والأردن ومصر والكويت وعمان والبرازيل والنمسا والصين في تأكيد جديد على المكانة العالمية التي يحتلها المهرجان ضمن أجندة بطولات جمال الخيل العربية.

ويشهد المهرجان في يومه الأول إقامة 4 أشواط مخصصة للمهرات بمشاركة إجمالية 72 جواداً موزعة على الشوط الأول "مهرات عمر سنة": قسمين "A / B" بإجمالي 36 جواداً والشوط الثاني "مهرات عمر سنتين": 18 جواداً والشوط الثالث "مهرات عمر 3 سنوات": 18 جواداً.

ويتضمن اليوم الثاني 7 أشواط بمشاركة تقارب 105 جواداً وتشمل الشوط الرابع "أفراس 4 سنوات فأكثر": قسمين "A / B" بإجمالي 35 جواداً و الشوط الخامس "مهور عمر سنة": قسمين "A / B" بإجمالي 24 جواداً و الشوط السادس "مهور عمر سنتين": قسمين "A / B" بإجمالي 23 جواداً و الشوط السابع "مهور عمر 3 سنوات": قسمين "A / B" بإجمالي 23 جواداً.

و في اليوم الثالث خصصت الفترة الصباحية لشوط الركوب للأفراس والجياد المخصية و شوط الركوب للفحول في إضافة مميزة تعكس تنوع البطولة هذا العام اما الفترة المسائية فستشهد الشوط الثامن "الفحول 4 سنوات فأكثر": قسمين "A / B" بمشاركة 40 جواداً.

ويتأهل أصحاب المراكز الأولى والثانية والثالثة من الأشواط التأهيلية إلى 6 بطولات رئيسية هي بطولة المهرات عمر سنة وبطولة المهرات وبطولة الأفراس وبطولة المهور عمر سنة وبطولة المهور وبطولة الفحول.

وقال سعادة علي سالم المدفع رئيس هيئة مطار الشارقة الدولي : نفخر في هيئة مطار الشارقة الدولي بدعم المهرجانات التي تعزز حضور إمارة الشارقة على خارطة الفعاليات الرياضية والثقافية العالمية بما ينسجم مع رؤيتها في ترسيخ مكانتها مركزاً رائداً للحفاظ على التراث العربي الأصيل وتعزيز التواصل الحضاري بين الشعوب.

من جانبه ثمن سعادة سلطان خليفة اليحيائي رئيس المجموعة الإقليمية السابعة مدير عام نادي الشارقة للفروسية والسباق دعم صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة اللامحدود لرياضة الفروسية عامة وللجواد العربي خاصةً ويأتي مهرجان الشارقة الدولي السابع والعشرون ثمرةً من ثمار هذا الدعم الكريم الذي يجسد رؤية سموه في صون التراث العربي الأصيل وتعزيز حضور الخيل العربية على الساحة العالمية.