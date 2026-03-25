"قرعة متكافئة" لكأس دبي العالمي و"ميدان" ينطلق من "البوابة 2"

دبي في 25 مارس /وام/ أسفرت قرعة كأس دبي العالمي في نسخته الـ30 عن انطلاقة متكافئة عبر البوابات بين 9 خيول في الشوط الرئيسي، ضمن الأمسية المقررة السبت المقبل على مضمار ميدان، والتي يبلغ إجمالي جوائزها 30.5 مليون دولار أمريكي، من بينها 12 مليون دولار للشوط الرئيسي، بمشاركة 101 من نخبة الخيول الإماراتية والعالمية.

واحتضنت "قاعة جاليري" الملحقة بفندق ميدان في دبي، مراسم القرعة اليوم بحضور سعادة علي آل علي، المدير التنفيذي لنادي دبي لسباق الخيل، بالإضافة إلى عدد من الملاك والمدربين، ووسائل الإعلام المحلية والعالمية.

وينطلق الجواد "ميدان"، لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، في الشوط الرئيسي بإشراف المدربين سايمون وإد كريسفورد، من البوابة (2)، و"أمبيريال امبرور"، من البوابة (7)، و"وولك أوف ستارز"، من البوابة (3)، وكلاهما بإشراف المدرب بوبات سيمار.

وتشهد البوابة "6" انطلاق الجواد الياباني "فوريفر يونج"، بإشراف المدرب يوشيتو ياهاجي، وينافس "هيت شو"، حامل اللقب بإشراف المدرب الأميركي براد كوكس، من البوابة (5)، و"هارت أوف أونر"، بإشراف المدرب جيمي إسبورن، من البوابة (4)، و"تاب ليدر"، بإشراف المدرب دووج واتسون، من البوابة (8)، و"ماجنتيود"، بإشراف المدرب الأميركي ستيف اسموسين، من البوابة (1)، و"تومبارومبا"، بإشراف المدرب القطري حمد الجهني، من البوابة (9).

كما أقيمت قرعة أشواط "القوز للسرعة"، و "دبي جولدن شاهين"، و"دبي تيرف"، و"لونجين دبي شيماء كلاسيك" وجميعها للفئة الأولى.

ويبلغ إجمالي جوائز شوط "دبي تيرف" 5 ملايين دولار، برعاية موانئ دبي العالمية، لمسافة 1800 متر "عشبي"، بمشاركة خيول الإمارات، وهي الجواد "أومبودسمان"، لجودلفين، و"فولك فيستفال"، لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، و"قدوة"، و"النجم"، لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم.

ويقام شوط "دبي شيماء كلاسيك" لمسافة 2410 أمتار، برعاية لونجين، وتبلغ جوائزه 6 ملايين دولار، وأبرز خيول الإمارات المشاركة فيه هي "رويال باور"، و"باي ذا بوك" لجودلفين، وسط منافسة قوية من المرشح الأول "جالاندجان".

وتنافس الإمارات في شوط القوز للسرعة "عشبي" لمسافة 1200 متر "الفئة الأولى"، وجوائزه 1.5 مليون دولار، برعاية عزيزي للتطوير، عبر الجوادين "ماربان" و "نيتيف ابروتش"، كما يبرز الجواد الياباني "لوجال"، والفرنسي "لازات".

وينطلق شوط "دبي جولدن شاهين"، برعاية "نخيل"، لمسافة 1200 متر "لفئة الأولى"، على المضمار الرملي، وتبلغ جوائزه مليون دولار، بمشاركة أبرز الخيول المحلية ومن بينها "توز"، و"كلر آب"، و"دروز جولد" و"النصيب"، و"ميدلاند موني"، و"ديفون آيلاند"، بجانب نخبة من الخيول الأميركية واليابانية، والسعودية.

وسبقت القرعة الرئيسية إقامة قرعة إلكترونية لعدد 4 أشواط هي "دبي كحيلة كلاسيك"، للخيول العربية الأصيلة "الفئة الأولى" لمسافة 2000 متر رملي، و"جودولفين مايل" لمسافة 1600 متر رملي برعاية "إعمار"، إلى جانب أشواط "كأس دبي الذهبية"، لمسافة 3200 متر عشبي برعاية الطاير للسيارات، و"ديربي الإمارات" لمسافة 1900 متر رملي.