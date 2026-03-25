"قوة دفاع البحرين": اعتراض وتدمير 153 صاروخًا و331 طائرة مسيرة منذ بدء الاعتداء الغاشم

المنامة في 25 مارس/ وام / أعلنت القيادة العامة لقوة دفاع البحرين أن منظومات الدفاع الجوي اعترضت ودمرت منذ بدء الاعتداء الغاشم 153 صاروخًا و 331 طائرة مسيرة، استهدفت مملكة البحرين.

وأكدت القيادة العامة لقوة دفاع البحرين في بيان بثته وكالة الأنباء البحرينية أن استخدام الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة في استهداف الأعيان المدنية والممتلكات الخاصة، يعد انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني وميثاق الأمم المتحدة، وأن هذه الهجمات الآثمة العشوائية تمثل تهديداً مباشراً للسلم والأمن الإقليميين.

-خلا-.