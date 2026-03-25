"بوابات الانطلاق" تحدد مسار الوصول إلى اللقب في كأس دبي العالمي

دبي في 25 مارس /وام/ كشفت قرعة الشوط الرئيسي لكأس دبي العالمي صباح اليوم، عن بوابات السباق بين 9 خيول تتنافس على اللقب البالغ إجمالي جوائزه 12 مليون دولار أمريكي.

وعبر المدرب إد كريسفورد، عن أمله في أن تشكل البوابة رقم"2" للجواد "ميدان" إضافة قوية لطموحات المنافسة على اللقب، وسط توقعات بأن يشهد الشوط تحولات سريعة بين الخيول المشاركة للتقدم أكثر نحو المراكز الأولى.

وأكد علي الكبيسي، مدير السباقات في "وذنان ريسنج" أنهم يتطلعون إلى كتابة تاريخ جديد في البطولة بفوز "هيت شو" ممثل قطر في السباق الرئيسي باللقب للمرة الثانية في تاريخه بعد حصده لقب النسخة الماضية، وسط منافسة قوية من الخيول الأخرى التي تمتلك الطموحات نفسها في السباق العالمي.

وأشار الكبيسي إلى أن البوابة رقم "5" مناسبة، مع ترشيحات مختلفة بأن تكون هناك خيول قادرة على المنافسة في الشوط، سعيا لحصد اللقب العالمي.

وأوضح عبدالمنعم أحمد علي الشايقي، مدير عذبة للسباقات، أن انطلاقة الجواد "وولك أوف ستارز"، ممثل المملكة العربية السعودية من البوابة رقم "3"، تضعه أمام فرصة المنافسة القوية مع بقية الخيول، لا سيما الجواد الياباني "فوريفر يونج"، المرشح الأبرز للفوز باللقب.

وأوضح أن كأس دبي العالمي فرصة كبيرة ينتظرها جميع الملاك والمدربين بشغف كبير، نظرا لما يمثله من قيمة كبيرة بوجود خيول النخبة العالمية، معربا عن أمله في أن يحالف التوفيق الجواد "وولك أوف ستارز" وبقية الخيول التي تمثل السعودية.

بدوره قال المدرب القطري حمد الجهني، إن الجواد" تومبارومبا" أمام منافسة قوية في شوط كأس دبي العالمي انطلاقا من البوابة رقم "9"، بجاهزية كبيرة لتقديم أداء استثنائي أمام نخبة الخيول العالمية، مع توقعات بمفاجآت قد تحدث أثناء السباق المفتوح على جميع الاحتمالات.