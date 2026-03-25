مجلس الوزراء القطري يجدد إدانته واستنكاره الاعتداءات الإيرانية على قطر ودول الخليج

الدوحة في 25 مارس/ وام / جدد مجلس الوزراء القطري إدانته واستنكاره الاعتداءات الإيرانية على دولة قطر وعلى دول الخليج والأردن، مطالبا بالوقف الفوري لها، امتثالا لأحكام القانون الدولي واحتراما لميثاق الأمم المتحدة ومبادئ حسن الجوار.

وذكرت وكالة الأنباء القطرية أن المجلس أكد خلال اجتماعه اليوم أن دولة قطر تواصل، مساعيها الحثيثة بالتنسيق مع شركائها الإقليميين والدوليين، من أجل دعم إيجاد الحلول الدبلوماسية لوضع حد للتصعيد، على نحو يضمن احترام سيادة الدول، ويصون أمن المنطقة واستقرارها، ويجنب شعوبها مزيدا من المخاطر والتداعيات.

-خلا-.