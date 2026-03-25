طقس غائم جزئياً إلى غائم غدا مع سقوط أمطار مختلفة الشدة

أبوظبي في 25 مارس /وام/ توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس يوم غد الخميس، غائما جزئياً إلى غائم يتخلله بعض السحب الركامية، مع سقوط أمطار مختلفة الشدة على بعض المناطق، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة ونشطة إلى قوية أحياناً مع السحب، ما يؤدي إلى إثارة الغبار والأتربة وتدني مدى الرؤية الأفقية.

وقال المركز في بيانه اليومي إن الرياح ستكون جنوبية شرقية - شمالية شرقية بسرعة / 15 إلى 30 تصل إلى 60 كم/س، وإن حالة البحر في الخليج العربي، خفيف إلى متوسط الموج، يضطرب أحياناً مع السحب، ويحدث المد الأول عند الساعة **:** والمد الثاني عند 06:21، والجزرالأول عند الساعة 13:19 والجزر الثاني عند الساعة **:**.

وأضاف ان بحر عمان سيكون غدا خفيف الموج إلى متوسطه، يضطرب أحياناً مع السحب، ويحدث المد الأول عند الساعه 16:49 والمد الثاني عند الساعة 03:02، والجزر الأول عند الساعة 09:33، والجزر الثاني عند الساعة 22:15.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا:

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبو ظبي 32 22 90 30

دبي 32 21 90 45

الشارقة 32 21 85 45

عجمان 32 23 85 45

أم القيوين 26 22 90 45

رأس الخيمة 29 21 85 50

الفجيرة 28 21 90 55

العـين 30 19 80 35

ليوا 32 20 85 30

الرويس 32 22 90 45

السلع 31 22 85 40

دلـمـا 26 23 90 40

طنب الكبرى / الصغرى 26 21 85 45

أبو موسى 25 22 90 45