ختام سباقات السن الصغير لهجن أبناء القبائل و"زهرة والياه ووعد و صيفيان" تحسم رموز الإيذاع

دبي في 25 مارس/ وام/ شهد ميدان المرموم صباح اليوم ختام سباقات السن الصغير لهجن أبناء القبائل ضمن مهرجان ختامي المرموم 2026، حيث أُقيمت منافسات "سن الإيذاع" وفق تعديل استثنائي في البرنامج قضى بإقامة جميع تحديات هذا السن في الفترة الصباحية، حيث بدأت بأشواط الرموز والفترة المسائية، تلتها مباشرة أشواط الفترة الصباحية، وسط مشاركة واسعة بلغت 1373 مطية للفترتين.

وفرض شعار سعيد جابر عبدالله محمد سيطرته المطلقة على رموز المفتوح، حيث توجت "بشاير" بكأس الإيذاع الأبكار المفتوح وجائزة مالية قدرها 1.5 مليون درهم بزمن بلغ 8:50:1 دقيقة.

وانتزع "الدرع" لسعيد جابر عبدالله محمد بندقية الإيذاع للجعدان المفتوح وجائزة مالية قدرها مليون درهم، مسجلاً أفضل توقيت في كل تحديات سن الإيذاع بزمن قدره 8:46:7 دقيقة.

وفي أشواط المحليات فازت "زهرة" لعلي حمد علي راشد مقارح بكأس الإيذاع الأبكار المحليات وجائزة مالية قدرها مليون درهم بتوقيت بلغ 8:52:9 دقيقة.

وذهبت بندقية الإيذاع الجعدان المحليات وجائزتها المالية البالغة 800 ألف درهم إلى "الياه" لراشد محمد علي راشد العبار الفلاسي بزمن قدره 8:53:0 دقيقة.

واستمرت الإثارة في أشواط الإنتاج، حيث أهدت "وعد" مالكها سعيد راشد غدير الكتبي كأس الإيذاع الأبكار للإنتاج وجائزة مالية قدرها 1.5 مليون درهم مسجلة 8:50:6 دقيقة.

وحصد "صيفيان" لمحمد راشد عبيد المريزيق المري بندقية الإيذاع الجعدان للإنتاج وجائزة مالية قدرها مليون درهم بزمن بلغ 8:56:5 دقيقة.

وقام علي سعيد بن سرود، المدير التنفيذي لنادي دبي لسباقات الهجن، يرافقه عبدالله أحمد فرج، مدير الإعلام والتسويق والفعاليات وعلاقات الشركاء بنادي دبي لسباقات الهجن، بتتويج الفائزين برموز سن الإيذاع لهجن أبناء القبائل على منصة ميدان المرموم.

من ناحية أخرى، أقيمت تحديات الفترة الصباحية عقب ختام أشواط الرموز وبقية تحديات الفترة المسائية مباشرة، حيث تنافست شعارات أبناء القبائل على مدار 18 شوطاً، خصصت الأشواط الثمانية الأولى منها لهجن الإنتاج.

وفازت "مشكورة" لسيف عيسى مطر الفلاحي بناموس الإيذاع الأبكار المحليات إنتاج بتوقيت بلغ 9:00:7 دقيقة.

وكسبت "الجازي" لفيصل خالد سعود حثلين صدارة الإيذاع الأبكار مهجنات إنتاج بزمن قدره 8:55:3 دقيقة.

وظفر "متوفق" لسيف علي راشد سويلم بناموس الإيذاع الجعدان المحليات إنتاج مسجلاً 9:02:7 دقيقة.

وحقق "راهي" لهزيم محمد هزيم المسافري التوقيت الأفضل في هذه الفترة بزمن بلغ 8:52:2 دقيقة في الشوط الرابع للإيذاع الجعدان مهجنات إنتاج.