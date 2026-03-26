"أرادَ" تسلم 5 مجمّعات سكنية بحي نسيج في مجتمع الجادة بالشارقة

الشارقة في 26 مارس/ وام/ أكملت أرادَ الأعمال الإنشائية في خمسة مجمّعات سكنية جديدة في حي نسيج، القلب الثقافي في مجتمع الجادة المتكامل والبالغة قيمة مبيعاته الإجمالية 35 مليار درهم بالشارقة، وتمت المباشرة فوراً بعملية تسليم المنازل للمالكين الجُدد.

ويحيط بالوحدات السكنية البالغ عددها 482 في أبنية " سُكون " مرافق ثقافية وفنية وتجارية بما في ذلك مركز الفنون الأدائية الذي صممه المعماري الياباني المعروف تاداو أندو.

وتتمتع مباني " سُكون " الخمسة بتصاميم عصرية وتضم خياراتٍ متنوعة من الوحدات السكنية وجميعها مجهزة بالتقنيات القياسية للمنازل الذكية، وسيستفيد سكانها من مجموعةٍ من النوادي الرياضية والمسابح ومناطق لعب الأطفال والمساحات المخصصة لحفلات الشواء العائلية.

ويضم حي نسيج أيضاً مجمّع فيدا الجادة والذي يتألف من فندق ومساكن فاخرة تحت هذه العلامة الفندقية إضافة إلى باقةٍ متنوعة من المطاعم والمقاهي، ويتميز بتصميمه البسيط والمعاصر مع مرافق خدمية استثنائية، ويربط هذين الموقعين ساحة تضج بالحيوية والنشاط وشارع واسع للمشاة يضم المتاجر الصغيرة والمقاهي والمكتبات ومنافذ الأزياء والأكشاك الخارجية.

وقال أحمد الخشيبي الرئيس التنفيذي لمجموعة "أرادَ"، إن هذا الإنجاز الجديد يعكس التزام المجموعة المتواصل بتسليم مشاريعها وفق الخطط الزمنية المحددة وقدرتها على الحفاظ على الزخم في أحد أكبر وأبرز المجتمعات المتكاملة في المنطقة،لافتا إلى أن المجموعة تدخل مرحلة جديدة من عمليات التسليم المتتالية في الجادة تشمل استكمال جميع الأعمال الإنشائية في حي نسيج ومجمّع نَسَق المجاور وذلك تزامناً مع التقدم نحو الانتهاء من المخطط الرئيسي للمشروع بالكامل، لافتا إلى أن الجادة تستضيف حالياً ما يزيد عن 20 ألف نسمة .

ومع اكتمال أبنية سُكون الخمسة فقد بلغ إجمالي الوحدات السكنية المكتملة في الجادة حالياً أكثر من 8,200، وخلال الأسابيع القادمة من المتوقع أن يعلن المطور الرئيسي أيضاً عن اكتمال الأعمال في فندق فيدا الجادة ومجمّع مساكن فيدا إضافة إلى مبنيي التياترو رزيدنسز السكنيين.

يذكر أن مجتمع الجادة المتكامل يمتد على 24 مليون قدم، وهو يعدّ أكبر مشروع متعدد الاستعمالات في تاريخ الشارقة، وتضم هذه الوجهة العصرية مجموعة من الأحياء السكنية الكبرى، إضافة إلى باقةٍ متنوعة من المتاجر ومرافق الضيافة والترفيه والرياضة والرعاية الصحية والمرافق التجارية والمؤسسات التعليمية وذلك ضمن مخططٍ رئيسي أخضر مصممٍ بعناية وملائم للمشاة.