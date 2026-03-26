استعدادات قوية لنجوم كأس دبي العالمي في "ميدان" و"هت شو" يعلن التحدي للدفاع عن اللقب

دبي في 26 مارس/ وام / تواصلت اليوم على مضمار “ميدان” التدريبات الرسمية للخيول المشاركة في أمسية كأس دبي العالمي، المقررة السبت المقبل، وسط جاهزية قوية لمختلف المشاركين في أبرز سباقات الأمسية.

وفي شوط كأس دبي العالمي يتطلع الجواد «ماغنيتيود» للسير على خطى «غان رانر»، الذي اقترب من الفوز بلقب كأس دبي العالمي عام 2017 قبل أن يخطف الجواد «أروغيت» اللقب في الأمتار الأخيرة، وذلك مع مشاركته في نسخة هذا العام البالغة جائزتها 12 مليون دولار.

ويأمل فريق «وينشل ثوروبريدز» في تعويض تلك الخسارة، رغم إدراك مدير السباقات ديفيد فيسك صعوبة المهمة في ظل وجود «فوريفر يونغ» كأحد أبرز المنافسين.

وحقق «ماغنيتيود» فوزين في آخر مشاركتين له بسباقي «كلارك هانديكاب» و«رازورباك هانديكاب»، وسط ثقة حذرة من فريقه بإمكانية تقديم أداء قوي، إذ أكد فيسك أن الجواد في حالة ممتازة بعد مشاركته الأخيرة.

كما تشارك «وذنان للسباقات» بفرص قوية للدفاع عن لقبها عبر الجواد «هت شو» بطل النسخة الماضية، إلى جانب «تمبارومبا»، مع تأكيد مدير السباقات علي الكبيسي جاهزية الخيلين للمنافسة.

وفي شوط لونجين دبي شيماء كلاسيك يدفع المدرب تشارلي أبلبي بجوادين هما «رويال باور» و«باي ذا بوك»، سعياً لتحقيق لقبه الرابع، رغم قوة المنافسة التي يتصدرها الجواد «كالاندانغان» المصنف أفضل حصان في العالم لعام 2025، إلى جانب «إثيكال دايموند» و«جيافيلوتو».

وأكد أبلبي أن «رويال باور» يقدم مستويات ثابتة، فيما قد يستفيد «باي ذا بوك» من العودة للمسافة المناسبة له.

وفي شوط "دبي تيرف" يدخل «ميك مي كينغ» السباق بثقة بعد فوزه الأخير في قطر، ويعد من أبرز خيول «وذنان»، رغم صعوبة المهمة في مواجهة «أومبودسمان» أحد أبرز المرشحين.

كما يشارك «تمبلر» بطموحات المنافسة على المراكز المتقدمة، مع توقعات بتحسن أدائه إذا جاء إيقاع السباق سريعاً.

وفي شوط "دبي جولدن شاهين" يسعى «ناكاتومي» لتحقيق الفوز بعد احتلاله المركز الثالث عام 2024 والوصافة العام الماضي، فيما يخوض «النصيب» مشاركته الأولى على مستوى الفئة الأولى بعد سلسلة انتصارات قوية خلال الموسم، كما يشارك «خنجر» بطموحات تحقيق مفاجأة في السباق.

وفي شوط "القوز سبرينت"، يشهد السباق مشاركة عالمية واسعة، مع طموحات الجواد الدنماركي «غريت ويش» لمواصلة مفاجآته، بينما يسعى الياباني «لوغال» لتحقيق أول فوز لبلاده في هذا السباق، إلى جانب «مونتي» التي تستفيد من توقعات هطول الأمطار.

وفي شوط "ديربي الإمارات"، تتطلع المهرة «لبوة» لتحقيق ثنائية «الأوكس - الديربي»، وسط منافسة قوية من خيول «غودولفين» بقيادة «بايرومانسر» و«ديفون آيلاند»، إلى جانب «سكس سبيد» و«سلوم».

وفي شوط "كأس دبي الذهبي"، يسعى «دبي فيوتشر» بطل النسخة الماضية إلى تقديم أداء قوي، في ظل توفعات بأن يشهد منافسة قوية.

وفي شوط "جودلفين مايل"، تشارك «وذنان للسباقات» بثلاثة خيول هي «ديفيد أوف أثينز» و«جنروس تيبر» و«هيبنوس»، في سباق وصفه علي الكبيسي بأنه الأكثر تعقيداً في الأمسية نظراً لتقارب مستويات المشاركين.

وتتواصل الاستعدادات المكثفة في مضمار ميدان، مع ترقب عالمي لأمسية كأس دبي العالمي التي تعد من أبرز الأحداث في أجندة سباقات الخيول الدولية.