44 مقاتلاً ومقاتلة يتنافسون في النسختين العربية والدولية من "محاربي الإمارات"

أبوظبي في 26 مارس/ وام / تنطلق غداً منافسات بطولة "محاربي الإمارات" للفنون القتالية المختلطة، التي تقام على مدار يومين، في صالة الخبيصي بمركز أبوظبي للمعارض بمدينة العين، من خلال النسختين العربية الـ 68، والدولية الـ69، بمشاركة 44 مقاتلًا ومقاتلة يتنافسون في 22 نزالًا، وتتضمن المنافسة على 3 ألقاب.

وكشفت اللجنة المنظمة للبطولة خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد أمس في العين عن تفاصيل الحدث والأبطال المشاركين في المنافسات، بحضور فؤاد درويش رئيس اللجنة المنظمة، الرئيس التنفيذي لشركة بالمز الرياضية المنظمة للحدث، الذي يقام برعاية هيئة الثقافة والسياحة في أبوظبي، ومجلس أبوظبي الرياضي.

وتبدأ المنافسات بالنسخة العربية الجمعة، من خلال 12 نزالًا، بمشاركة 24 مقاتلًا ومقاتلة، يمثلون 9 دول، فيما تقام السبت منافسات النسخة الدولية 69، وتشهد 10 نزالات، بمشاركة 20 مقاتلًا ومقاتلة يمثلون 13 دولة.

ويتضمن الحدث الرئيسي للنسخة العربية مواجهة تجمع بين المقاتل المغربي إكزافير علاوي حامل اللقب السابق، والفلسطيني راني سعدة في وزن الديك، في نزال مرتقب، كما يلتقي في النزال المشترك المصري ميسرة محمد والمغربي بدر عاطف الذي يخوض أولى مشاركاته في البطولة.

أما النسخة الدولية التي تقام السبت فتشهد نزالًا قويًا لتحديد بطل المرحلة الأولى لوزن الذبابة، ويجمع بين الأذربيجاني أساف شورباروف، والبرازيلي أدريانو راموس على لقب وزن الديك، كما يلتقي البرازيلي كايو ماتشادو مع الروسي موغامد توكالفوف لتحديد بطل وزن الخفيف.

وأكد فؤاد درويش، أن البطولة تشهد حضوراً لافتاً من نخبة المقاتلين من مختلف أنحاء العالم، ما يعكس المكانة المهمة للحدث على الساحة الدولية، وقدرتها على استقطاب أبرز الأسماء في رياضة الفنون القتالية المختلطة.

وأشار إلى أن هذا الحضور المميز من المقاتلين والمقاتلات يأتي في ظل الأجواء الآمنة والمستقرة التي تنعم بها دولة الإمارات، حيث تسير الحياة بصورة طبيعية، وتستمر الفعاليات الرياضية الكبرى دون تأثر، في دلالة واضحة على الجاهزية العالية والتنظيم الاحترافي.