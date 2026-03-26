القوات المسلحة الأردنية تعلن تدمير ثلاثة صواريخ إيرانية خلال الـ24 ساعة الماضية

عمان في 26 مارس/ وام / أعلنت القوات المسلحة الأردنية اليوم، عن استهداف إيران لأراضي المملكة بثلاثة صواريخ خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأكدت مديرية الإعلام العسكري في القيادة العامة للقوات المسلحة في بيان بثته وكالة الأنباء الأردنية أن سلاح الجو الملكي اعترض جميع هذه الصواريخ بكفاءة واقتدار.

من جانبه أعلن الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام أن الوحدات المعنية تعاملت خلال الـ 24 ساعة الماضية مع 17 بلاغاً لحوادث سقوط شظايا ومقذوفات، مشيراً إلى أنه لم تقع أية إصابات نتيجة تلك الحوادث، فيما حصلت بعض الأضرار المادية.

