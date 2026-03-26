"إفطار القيم الإماراتية" يستضيف 5500 مقيم من 30 جنسية

دبي في 26 مارس / وام / اختتمت المؤسسة الاتحادية للشباب النسخة الخامسة من مبادرة «إفطار القيم الإماراتية 2026»، إحدى مبادرات البرنامج الوطني للقيم الإماراتية، بمشاركة أكثر من 5500 مقيم من 30 جنسية، جرت استضافتهم في المنازل والمجالس الإماراتية بمختلف إمارات الدولة، في تجربة إنسانية تعكس القيم الوطنية وتعزز التواصل بين الثقافات.

وقال سعادة خالد محمد النعيمي، مدير المؤسسة الاتحادية للشباب إن مبادرة "إفطار القيم الإماراتية" تجسد رؤية القيادة الرشيدة في ترسيخ القيم الوطنية وتعزيز مكانة دولة الإمارات نموذجاً عالمياً للتعايش والتسامح، من خلال مبادرات مجتمعية تعكس روح الانفتاح والتواصل الحضاري، وتسهم في تعريف العالم بالقيم الإماراتية القائمة على الاحترام والتآخي، كما تعزز التلاحم بين أفراد المجتمع والتكاتف في مواجهة التحديات، من خلال مد جسور التواصل الإنساني بين مختلف الشعوب.

وأضاف أن المبادرة تمثل منصة حيوية لتمكين الشباب من الإسهام الفاعل في نقل هذه القيم وترسيخها، من خلال مشاركتهم المباشرة في استضافة المقيمين والتعريف بالعادات والتقاليد الإماراتية، بما يعزز دورهم في ترجمة التوجهات الوطنية إلى ممارسات واقعية تعكس هوية المجتمع الإماراتي وتبرزها بصورة حضارية أمام العالم.

من جانبه، قال جاسم العبيدلي، مدير إدارة التفاعل الشبابي في المؤسسة الاتحادية للشباب إن مجالس الشباب أسهمت بدور محوري في تنفيذ مبادرة إفطار القيم الإماراتية على مستوى الدولة، من خلال تنظيم الاستضافات وتنسيق مشاركة الشباب، إلى جانب الدور الفاعل لأفراد المجتمع في احتضان المبادرة والمساهمة في تنظيمها، ما أوجد تجربة متكاملة تعكس روح التلاحم المجتمعي، وتعزز قدرة الشباب على قيادة المبادرات المجتمعية وصناعة أثر حقيقي يرسّخ حضور القيم الإماراتية.

وأضاف أن المبادرة أتاحت مساحة عملية للشباب للتفاعل المباشر مع مختلف الثقافات، وبناء علاقات إنسانية قائمة على الاحترام والتفاهم، إلى جانب ترسيخ القيم والعادات الإماراتية الأصيلة في ممارساتهم اليومية، بما يعزز دورهم كسفراء للقيم الوطنية قادرين على نقل صورة إيجابية عن دولة الإمارات إلى العالم.

وشهدت المبادرة شراكات مع مراكز الشباب والمجالس الشبابية المحلية والقطاعية والمؤسسية والعالمية، إلى جانب عدد من الجهات الحكومية والاجتماعية، بما يسهم في ترسيخ قيم التسامح والتعايش والتعريف بالعادات والتقاليد الإماراتية وتعزيز حضورها عالمياً.